Як дізнатись чи пройшов ти ідентифікацію?

Інформація про проходження ідентифікації, має надійти на електронну пошту пенсіонера, повідомляє ПФУ.

Рішення головного управління ПФУ про встановлення / невстановлення особи за результатом відеоідентифікації надійде на електронну пошту пенсіонера (його законного представника чи помічника), яку він зазначив в заяві на проведення відеоідентифікації,

– вказує Пенсійний фонд.

Водночас, у випадку, коли особа при проходженні ідентифікації, вказувала реєстраційний номер платника податків – РНОКПП (ІПН), інформацію можна знайти в особистому кабінеті у електроному вебпорталі ПФУ. Повідомлення про це знаходиться у розділі "Мої звернення".

Хто має пройти ідентифікацію?

Ідентифікація це надважлива процедура. Саме вона дозволяє підтвердити, що отримувачем пенсійних виплат є особа, якій вони призначені.

Наразі ідентифікацію мають пройти:

особи, які проживають на ТОТ;

виїхали з ТОТ;

а також тимчасово виїхали за кордон і проживають там не менш як 183 дні, повідомляє Пенсійний фонд.

Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованих територій виплата пенсій або страхової виплати проводиться лише за умови неодержання цих виплат від Російської Федерації, про що особа в обов'язковому порядку повідомляє під час проходження ідентифікації,

– вказує ПФУ.

Що ще важливо знати про ідентифікацію?