Як дізнатись чи пройшов ти ідентифікацію?
Інформація про проходження ідентифікації, має надійти на електронну пошту пенсіонера, повідомляє ПФУ.
Рішення головного управління ПФУ про встановлення / невстановлення особи за результатом відеоідентифікації надійде на електронну пошту пенсіонера (його законного представника чи помічника), яку він зазначив в заяві на проведення відеоідентифікації,
– вказує Пенсійний фонд.
Водночас, у випадку, коли особа при проходженні ідентифікації, вказувала реєстраційний номер платника податків – РНОКПП (ІПН), інформацію можна знайти в особистому кабінеті у електроному вебпорталі ПФУ. Повідомлення про це знаходиться у розділі "Мої звернення".
Хто має пройти ідентифікацію?
Ідентифікація це надважлива процедура. Саме вона дозволяє підтвердити, що отримувачем пенсійних виплат є особа, якій вони призначені.
Наразі ідентифікацію мають пройти:
- особи, які проживають на ТОТ;
- виїхали з ТОТ;
- а також тимчасово виїхали за кордон і проживають там не менш як 183 дні, повідомляє Пенсійний фонд.
Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованих територій виплата пенсій або страхової виплати проводиться лише за умови неодержання цих виплат від Російської Федерації, про що особа в обов'язковому порядку повідомляє під час проходження ідентифікації,
– вказує ПФУ.
Що ще важливо знати про ідентифікацію?
Ідентифікацію можна пройти різними методами. Зокрема, онлайн. Наприклад, для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг ПФУ. Підтвердження в цьому випадку відбувається через "Дія.Підпис".
Також це реально зробити онлайн – у сервісному центрі Пенсійного фонду. Легко пройти ідентифікацію і за кордоном. Для цього необхідно звернутись у консульську установу України. Проте, в такому випадку необхідно буде надіслати лист про проходження ідентифікації (це можна зробити онлайн).