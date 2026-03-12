Кому из госслужащих предоставляется эта помощь?

Вопрос предоставления этой государственной помощи регулируется статьей 37 закона № 3723-XII "О государственной службе".

Указанная выплата предоставляется при выходе на пенсию по возрасту. Однако, если происходит соблюдение требований, относительно наличия определенного количества стажа на государственной службе.

Важно! Сейчас, чтобы претендовать на такую выплату, лицо должно приобрести стаж на государственной службе – минимум 10 лет.

Денежная помощь, выплаченная государственному служащему при выходе на пенсию, не является базой для начисления единого взноса,

– указывает налоговая.

Речь идет именно о едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование. То есть, ЕСВ, указывает ГНС.

Обратите внимание! Сейчас ЕСВ уплачивает работодатель. Этот взнос не может быть меньше минимального. Минимум рассчитывается по формуле – 22% от минималки.

Почему госслужащий не получает 10 окладов?