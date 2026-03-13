Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Пенсійне посвідчення: для чого воно потрібне насправді

Наразі мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок така:

якщо особа сягнула віку 60 років, вона має набути – не менш як 33 роки стажу;

при досягненні віку 63 роки – мінімум кількості стажу складає 23 роки;

у 65 років треба мати – щонайменше 15 років стажу.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, що розмір державної соціальної допомоги розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця виплата не може складати менш як 100% цього показника.

З 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс. Наразі він складає – 2 595 гривень, повідомляє ПФУ.

Що ще важливо знати українським пенсіонерам зараз?