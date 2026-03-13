Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Мінімум для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Пенсійне посвідчення: для чого воно потрібне насправді
Наразі мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок така:
- якщо особа сягнула віку 60 років, вона має набути – не менш як 33 роки стажу;
- при досягненні віку 63 роки – мінімум кількості стажу складає 23 роки;
- у 65 років треба мати – щонайменше 15 років стажу.
Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат,
– вказує ПФУ.
Зауважимо, що розмір державної соціальної допомоги розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця виплата не може складати менш як 100% цього показника.
З 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс. Наразі він складає – 2 595 гривень, повідомляє ПФУ.
Що ще важливо знати українським пенсіонерам зараз?
До 2028 року вимоги до кількості стажу змінюватимуться. Зростатимуть мінімуми для 60 та 63 років. Водночас, аби вийти на пенсію в 65 років, і надалі достатньо буде 15 років стажу.
Українські пенсіонери мають змогу збільшити собі пенсію, завдяки різного роду надбавкам. Зокрема, йдеться про доплату за віком. Нагадаємо, вона надається пенсіонерам старше 70 років, які мають пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Наразі у страховий стаж зараховують лише періоди роботи, за які було сплачено ЄСВ. Цей податок "лежить" на роботодавці. Якщо ви працювали неофіційно, у загальну кількість стажу враховуватись цей час не буде.