Существует другой способ получения пенсии: важная информация для пенсионеров

Сейчас украинские пенсионеры имеют право получать пенсию двумя способами. Части граждан поступают средства на банковскую карточку. Другие получают деньги через "Укрпочту".

Как изменить способ получения пенсии?

Изменить способ получения пенсии можно в любой момент, сообщает ПФУ.

Это реально сделать несколькими способами:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн через веб-портал ПФУ;

Важно! Чтобы осуществить изменения онлайн, нужно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае, когда пенсионер получает средства через банк, он имеет право изменить способ получения выплаты через представителя учреждения уполномоченного банка.

Если заявление о выплате пенсии или денежной помощи предоставляется в орган Пенсионного фонда лично, то к заявлению в обязательном порядке предоставляется паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее возраст,

– указывает ПФУ.

При обращении онлайн, необходимо приложить копию указанного документа. Например, паспорта.

Заметим, что скан-копии должны быть четкими:

к тому же они должны содержать полный текст документа;

а также – его реквизиты.

Интересно, что по статистике ПФУ в Украине сейчас получает пенсию – 10,2 миллиона человек. Большинство граждан имеют выплату по возрасту – 72,76% от общего количества.

Что происходит с пенсиями в Украине в 2026 году?