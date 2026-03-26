Какая будет пенсия, если имеешь 30 лет стажа
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – 23 года стажа, в 65 лет – 15 лет стажа.
- При 30 годах стажа и доходе 10 тысяч гривен, пенсия будет составлять ориентировочно 3,9 тысячи гривен.
Чтобы выйти на пенсию, пенсионер должен приобрести достаточно стажа. Кроме этого, такой показатель влияет на размер пенсионной выплаты. Какая будет пенсия при стаже 30 лет в 2026 году, читайте дальше.
Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Минимум стажа для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году эти показатели были откорректированы. Сейчас они таковы:
- для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа;
- в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Какая будет пенсия, если проработал 30 лет?
При 30 годах стажа, можно выйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- выходит на пенсию на общих условиях.
Если учитывать все приведенные выше условия, пенсия гражданина будет составлять ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если имеешь неразрывный стаж 30 лет в 2026 году
Важно! Все расчеты проводились через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам в 2026 году?
Чтобы увеличить количество имеющегося стажа, пенсионеры могут его докупить. Сейчас месяц стоит – 1 902,34 гривны, а год – 22 828,08 гривны.
Украинские пенсионеры имеют право на различные доплаты к пенсии. В частности, по возрасту, состоянию здоровья или даже за донорство. Некоторые из них назначаются автоматически, а есть и те – за которыми необходимо обращаться лично.
С 1 марта 2026 года в Украине была проведена индексация. Она коснулась выплат большинства пенсионеров. Заметим, что, благодаря индексации производится перерасчет "тела" пенсии, то есть, выплаты без учета разного рода доплат и надбавок.