Яка буде пенсія, якщо маєш 30 років стажу

Аби вийти на пенсію, пенсіонер має набути достатньо стажу. Окрім цього, такий показник впливає на розмір пенсійної виплати. Яка буде пенсія при стажі 30 років у 2026, читайте далі.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум стажу для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році ці показники були відкориговані. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати не менш як 33 роки стажу;

в 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;

в 65 років – 15 років стажу.

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років?

При 30 роках стажу, можна вийти на пенсію у 63 роки. При розрахунках також врахуємо, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати усі наведені вище умови, пенсія громадянина складатиме орієнтовно – 3,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш нерозривний стаж 30 років у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки проводилися через пенсійний калькулятор.

