Яка буде пенсія, якщо маєш 30 років стажу
- У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менш як 33 роки стажу, в 63 роки – 23 роки стажу, в 65 років – 15 років стажу.
- При 30 роках стажу і доході 10 тисяч гривень, пенсія складатиме орієнтовно 3,9 тисячі гривень.
Аби вийти на пенсію, пенсіонер має набути достатньо стажу. Окрім цього, такий показник впливає на розмір пенсійної виплати. Яка буде пенсія при стажі 30 років у 2026, читайте далі.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Мінімум стажу для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
У 2026 році ці показники були відкориговані. Наразі вони такі:
- для виходу на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати не менш як 33 роки стажу;
- в 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
- в 65 років – 15 років стажу.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років?
При 30 роках стажу, можна вийти на пенсію у 63 роки. При розрахунках також врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- виходить на пенсію на загальних умовах.
Якщо враховувати усі наведені вище умови, пенсія громадянина складатиме орієнтовно – 3,9 тисячі гривень.
Яка буде пенсія, якщо маєш нерозривний стаж 30 років у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки проводилися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам у 2026 році?
Аби збільшити кількість наявного стажу, пенсіонери можуть його докупити. Наразі місяць коштує – 1 902,34 гривні, а рік – 22 828,08 гривень.
Українські пенсіонери мають право на різні доплати до пенсії. Зокрема, за віком, станом здоров'я чи навіть за донорство. Деякі з них призначаються автоматично, а є і ті – за якими необхідно звертатися особисто.
З 1 березня 2026 року в Україні була проведена індексація. Вона торкнулася виплат більшості пенсіонерів. Зауважимо, що, завдяки індексації проводиться перерахунок "тіла" пенсії, тобто, виплати без урахування різного роду доплат та надбавок.