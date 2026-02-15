Эксперты рассказали во что нужно инвестировать, чтобы получать пассивный доход в 2026 году

В Украине довольно ограниченный рынок инвестиций. Дополнительную сложность создают фактор войны и валютные ограничения НБУ. Куда именно инвестировать, чтобы зарабатывать, читайте дальше.

Куда стоит вкладывать деньги, чтобы получать доход?

В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что наиболее привлекательными для вложений сейчас являются гривневые ОВГЗ.

Справка: ОВГЗ – государственные ценные бумаги, размещенные на внутреннем фондовом рынке. Фактически, вы, благодаря им, даете государству в долг, а оно обязуется это вернуть с процентами.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Сейчас есть предложения на рынке по долгосрочным ОВГЗ на уровне где-то 17% годовых на срок до 2028 и 2029 годов. Зато гривневый депозит не предоставляет таких процентов. Кроме того, за ним сохраняется налог на прибыль и военный сбор.

То есть, основными преимуществами ОВГЗ являются:

отсутствие налога на прибыль;

а также высокая доходность.

Заметим, что недавно НБУ откорректировал учетную ставку. Ее снизили с 15,5% до 15%. Это повлияло на другие показатели, в частности, доходность по вкладам, сообщает регулятор.

В свою очередь, экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу указал, что все зависит от инфляции. Сейчас год только начался и это значение спрогнозировать трудно.

Также, по мнению Жалило, нужно учитывать чрезвычайно сложную ситуацию в энергетике страны. Ведь это провоцирует дополнительные расходы.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований В любом случае нужно выбирать инструменты, которые будут давать стабильный доход, а сама доходность будет выше, чем инфляция. В нынешних условиях это два основных варианта – покупка ОВГЗ и гривневый депозит. Дело в том, что валютные депозиты в Украине под очень низкими процентами.

Жалило также отметил, что инвестирование в драгоценные металлы не является чрезвычайно эффективным методом. Ведь сейчас наблюдается пиковый рост их стоимости. После этого, вероятно, состоится определенное снижение или стоит ждать плато.

Гарантировать, что во время этого пика стоимости надо покупать золото, а потом через год, допустим, оно подорожает еще и перекроет инфляцию, я не рискну,

– говорит Жалило.

Что еще важно знать об инвестициях сейчас?