Серебро, эмаль и особый орнамент: какие пасхальные монеты выпускали в Украине
- В Украине выпускали памятные пасхальные монеты номиналом 5, 10 и 20 гривен, изготовленные из нейзильбера и серебра.
- Национальный банк также выпустил украинскую монету "Пасхальная радость. Писанка" из серебра, посвященную искусству писанкарства, включенному в наследие ЮНЕСКО.
Пасха –особый праздник для верующих во всем мире, издавна почитают его и в Украине. Поэтому по случаю в разные годы выпускали памятные монеты, которые отличаются изысканным дизайном.
Какие монеты выпускали к Пасхе?
В Украине чеканили пасхальные монеты номиналом 5, 10 и 20 гривен, рассказывает специализированный сайт UNC.UA.
Смотрите также НБУ выпустит новые 100 гривен: они увидят свет в июне
Монеты 5 и 10 гривен изготовлены из нейзильбера. Это сплав трех металлов – меди, цинка и никеля. Он внешне похож на серебро, имеет серебристо-белый цвет.
А вот 20 гривен к Пасхе выпускали уже из драгоценного металла – серебра.
Дизайн монет содержит традиционные праздничные элементы. Например, 5 гривен на аверсе имеют:
- композицию из семи писанок с орнаментами в стиле разных регионов государства;
- малый Государственный Герб Украины, расположен в середине;
- год, когда была изготовлена монета (203);
- надписи "Украина" и "5 гривен", украшены орнаментом из ивы;
- и логотип Монетного двора НБУ.
На обратной стороне (реверсе) монеты дизайнеры изобразили целую композицию, которая показывает торжественный выход из церкви с крестами, свечами и священником во главе. Изображение показывает традиционный обряд освящения куличей. Сверху размещена надпись "Пасха".
Фото: Пасхальная монета номиналом 5 гривен / UNC.UA
Какие еще монеты выпускают к Пасхе?
В 2025 году Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Пасхальная радость. Писанка". Она вошла в серию "Украинское наследие".
Монета изготовлена в форме писанки и посвящена украинскому искусству писанкарства, которое в 2024 году было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Монета изготовлена из серебра 999 пробы, имеет массу 31,1 грамма и номинал 10 гривен. Она украшена изображением традиционной писанки из Одесской области.
Фото: Писанка к Пасхе с орнаментом Одесской области / Нацбанк
В этом году Нацбанк продолжил серию к Пасхе и выпустил новую серебряную монету в форме писанки, но посвященную украинской росписи уже другого региона.
В этом году мы отдаем дань уважения традициям одного из древнейших этнографических краев Украины – Полесью,
– говорится в сообщении НБУ.
Особенностью монеты является то, что ее аверс разделен на четыре части, каждая из которых представляет орнаменты, характерные для регионов Полесья:
- Киевщины;
- Волыни;
- Ровенской области;
- и Житомирской области.
Фото: Монета к Пасхе, посвящена Полесью / Нацбанк
Обратите внимание! Монета имеет номинал 10 гривен, вес 31,1 грамма и украшена эмалью и патинированием.
Откуда пошла традиция чеканить пасхальные монеты?
Традиция создания специальных пасхальных монет берет свое начало в Великобритании. Еще в конце VI века Церковь ввела обычай, по которому в Чистый четверг верующие должны были помогать бедным, раздавая им деньги и еду.
Впоследствии, уже в XVII веке при правлении Карла II Стюарта, для этого начали чеканить специальные монеты номиналом 1, 2, 3 и 4 пенса. Именно так появились первые пасхальные монеты как отдельная традиция.
В современном мире эта идея приобрела новый, более художественный смысл. Например, в 2019 году в Канаде выпустили уникальную золотую монету в форме писанки. Ее авторы подчеркнули, что изделие символизирует сочетание культурных традиций Украины и Канады. Монету изготовили из чистого золота 99,9% пробы ограниченным тиражом всего 250 экземпляров, а ее стоимость составляла около 5 тысяч канадских долларов.