Опередил Джека Ма: партнер Илона Маска в Китае стал самым богатым человеком Азии

Основатель крупнейшей в мире компании-производителя аккумуляторов для электромобилей CATL Цзэн Юйцюнь опередил Джека Ма в рейтинге самых богатых людей Азии. Это символическим моментом расцвета "зеленых" миллиардеров в Китае.

По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал главы компании CATL вырос до 49,5 миллиарда долларов. Тогда как состояние "отца" китайского гиганта Alibaba Джека Ма оценивается в 48,1 миллиарда долларов.

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Успех Цзена Юйцюня – это последний довод того, что новое поколение китайских богачей зарабатывает миллиарды благодаря буму экологически чистой энергии. Внимание инвесторов приковано к активам таких компаний, как CATL, которая является главным поставщиком Tesla, поскольку Китай – это лидер по продажам электрокаров в мире. Кроме того, у Пекина есть амбициозная цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее в рейтинге миллиардеров доминировали магнаты, которые работают в сфере недвижимости, а затем – предприниматели из сферы технологий. Теперь мы видим больше в новом энергетическом секторе. Как лидер отрасли по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, CATL получит наибольшую выгоду от достижения цели по выбросам углерода,

– заявил Хао Гао, директор Глобального исследовательского центра семейного бизнеса NIFR Университета Цинхуа.

Представители CATL отказались комментировать эту информацию. Однако, глава компании не единственный, кто получает выгоду от ее взлета. Вице-глава CATL Хуан Шилин имеет на своих счетах более 21 миллиарда долларов. Состояние еще одного топ-менеджера компании – Ли Пена – оценивают в 8,5 миллиарда долларов.

CATL – лидер рынка

Компания 53-летнего бизнесмена менее чем за 10 лет стала лидером в мире по производству элементов аккумуляторов для электрокаров. Согласно данным SNE Research, мировые продажи аккумуляторов для электромобилей выросли более чем вдвое за первые пять месяцев 2021 года в сравнении с прошлым годом. При этом на CATL приходится наибольшая доля рынка – 31,2%. Китайская ассоциация легковых автомобилей сообщила, что продажи нового вида автомобилей в стране выросли на 9,8% в 2020 году до 1,1 миллиона единиц.

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Эксперты Bloomberg прогнозируют, что глобальный рост продаж гиганта и в дальнейшем будет продолжаться благодаря выгоде от эффекта масштаба, стабильной базе клиентов и конкурентности в расходах на поставку. С момента выхода CATL на биржу в 2018 году акции компании выросли в цене более чем в 20 раз. Только с начала текущего года ценные бумаги китайского гиганта подорожали на 55%. Для такого стремительного роста есть несколько причин:

новая волна спроса на электромобили

"зеленая" политика государств,

уменьшение расходов.

Эффект масштаба Это изменение издержек производства на единицу продукции в результате увеличения объемов производства. Рассматривается в долгосрочном периоде.

Кроме Tesla клиентами CATL является BMW AG и Volkswagen AG. По данным Yahoo! Finance, сейчас акции CATL стоят почти 546 долларов за актив. В пятницу цена упала на 2,4%.

Актуальная цена акций CATL на бирже / Инфографика Yahoo! Finance