Паника не поможет, – украинский экономист рассказал, чего ждет от НБУ и гривны

Ситуация вокруг Украины набирает обороты. Признание Кремлем "независимости" квазиреспублик на Донбассе спровоцировало новые санкции против России. Все это влияет и на гривну.

Эту ситуацию прокомментировал и украинский экономист Павел Кухта во время стрима на своей странице в фейсбук, сообщает 24 канал.

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Что будет с гривной

Павел Кухта предположил, что Национальный банк может увеличить свое присутствие на валютном рынке Украины. Главная цель – удержание гривны. По его мнению, центробанк может привлечь несколько резервов, ведь очевидно, что существует вероятность панических реакций.

По его прогнозу, украинская гривна более – менее имеет запас выносливости и будет колебаться на уровне 28 – 29 гривен за доллар. По состоянию на 23 февраля 2022 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 28,99 гривны.

Кухта также добавил, что пока не ожидает паники, ведь украинцы хорошо держались в течение последних нескольких месяцев, несмотря на нагнетание ситуации со стороны Российской Федерации. Экономист выразил надежду, что так будет и дальше.

Потому что паника не поможет. Сейчас не нужно бежать снимать свои депозиты, собирать все в наличные деньги и совать его под одеяло где-то,

– сказал Кухта.

Украинский экономист также подчеркнул, что нужно себя контролировать и иметь определенный запас наличных денег, ориентировочно на месяц. Это на случай, если перестанут работать бесконтактные платежи, так что наличные деньги нужны для расчетов.

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