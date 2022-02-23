Паника не поможет, – украинский экономист рассказал, чего ждет от НБУ и гривны
Ситуация вокруг Украины набирает обороты. Признание Кремлем "независимости" квазиреспублик на Донбассе спровоцировало новые санкции против России. Все это влияет и на гривну.
Эту ситуацию прокомментировал и украинский экономист Павел Кухта во время стрима на своей странице в фейсбук, сообщает 24 канал.
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Что будет с гривной
Павел Кухта предположил, что Национальный банк может увеличить свое присутствие на валютном рынке Украины. Главная цель – удержание гривны. По его мнению, центробанк может привлечь несколько резервов, ведь очевидно, что существует вероятность панических реакций.
По его прогнозу, украинская гривна более – менее имеет запас выносливости и будет колебаться на уровне 28 – 29 гривен за доллар. По состоянию на 23 февраля 2022 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 28,99 гривны.
Кухта также добавил, что пока не ожидает паники, ведь украинцы хорошо держались в течение последних нескольких месяцев, несмотря на нагнетание ситуации со стороны Российской Федерации. Экономист выразил надежду, что так будет и дальше.
Потому что паника не поможет. Сейчас не нужно бежать снимать свои депозиты, собирать все в наличные деньги и совать его под одеяло где-то,
– сказал Кухта.
Украинский экономист также подчеркнул, что нужно себя контролировать и иметь определенный запас наличных денег, ориентировочно на месяц. Это на случай, если перестанут работать бесконтактные платежи, так что наличные деньги нужны для расчетов.
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Россия теряет деньги из-за агрессии против Украины:
- Из-за агрессивных действий в отношении Украины российские богачи с начала 2022 года теряют свои капиталы. Речь идет о 32 миллиардах долларов. По всей вероятности, в дальнейшем эта сумма возрастет, поскольку страны Запада вводят новые санкции против России.
- Похожая тенденция наблюдается и на российских финансовых рынках. После признания Кремлем "независимости" так называемых Д/ЛНР активы ведущих российских компаний начали стремительно обесцениваться. К тому же рубль обрушился до минимума с 2020 года.
- США ввели новые санкции против России. По словам президента Джо Байдена, новые ограничения тесно скоординированы с союзниками и партнерами. Таким образом, официальный Вашингтон полностью заблокировал "Внешкомэкономбанк" и "Промсвязьбанк", а также ввел санкции против суверенного долга России.