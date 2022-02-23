Цю ситуацію прокоментував й український економіст Павло Кухта під час стріму на своїй сторінці у фейсбук, повідомляє 24 канал.

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Що буде з гривнею

Павло Кухта припустив, що Національний банк України може збільшить свою присутність на валютному ринку України. Головна мета – утримання гривні. На його думку, центробанк може залучити трохи резервів, адже цілком очевидно, що існує вірогідність панічних реакцій.

За його прогнозом, українська гривня більш-менш має запас витривалості ц буде коливатися на рівні 28 – 29 гривень за долар. Станом на 23 лютого 2022 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 28,99 гривні.

Кухта також додав, що наразі не очікує паніки, адже українці добре трималися протягом останніх кількох місяців попри нагнітання ситуації зі сторони Російської Федерації. Економіст висловив сподівання, що так буде й далі.

Тому що паніка не допоможе. Зараз не треба бігти знімати свої депозити, збирати все в готівку і пхати її під ковдру десь,

– сказав Кухта.

Український економіст також наголосив, що потрібно себе контролювати та мати певний запас готівки, орієнтовно на місяць. Це на випадок, якщо перестануть працювати безконтактні платежі, тож готівка потрібна для розрахунків.

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