Офіційний курс долара та євро
На середу, 23 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,99 гривні, що на 51 копійку більше, ніж у попередній банківський день.
Цікаво Від валют до металів: чого чекати від ринків у 2022 році
Вартість європейської валюти теж різко зросла. Курс євро зупинився на рівні 32,90 гривні, що на 61 копійку більше ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 29,04 – 29,06.
- Євро – 32,94 – 32,96.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 28,72 гривні, продаж – 29,30 гривні.
- Євро: покупка – 32,50 гривні, продаж – 33,21 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.