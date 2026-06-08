Монеты НБУ, которые стали "хитом": эксперт назвал экземпляры для выгодных инвестиций

Финансовые аналитики говорят, что зарабатывать на нумизматическом рынке возможно, но для этого надо разбираться в сфере. В то же время важно выбирать выгодные для инвестиций монеты.

На каких монетах можно заработать на летом?

О том, в какие монеты лучше всего инвестировать, в блоге для "Минфина" пишет Алексей Козырев, финансовый аналитик.

Смотрите также Как защитить свои инвестиции: этот метод работает на все 100%

Эксперт отмечает, что на нумизматике можно заработать. Но нужно разбираться в теме. В частности инвестиции в памятные монеты не всегда требуют значительных затрат. Однако это тоже зависит от случая.

Алексей Козырев также рассказывает о топ-5 монет из последних продаж, которые быстро подорожали после начала продаж и закрепились в сегменте быстрых инвестиций для коллекционеров.

Монета "65-летие основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко" в сувенирной упаковке, номинал – 5 гривен

Ее ввели в обращение 21 мая 2026 года.

Для коллекционеров монета интересна из-за того, что, как для изделий из нейзильбера, у нее не очень большой тираж. Для инвесторов же интерес представляет Шевченковская тематика, которая всегда популярна в Украине и за ее пределами, в местах больших украинских диаспор,

– пояснил Козырев.

В частности финансовый аналитик отметил, что из-за повышенного спроса монету быстро раскупили. Стартовая цена – 201 гривна, хотя уже через несколько дней стоимость выросла минимум в 1,5 – 2 раза от суммы вложений.



Монета "65-летие основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко" / Скриншот с сайта "Минфин"

Монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры" в сувенирной упаковке, номинал – 2 гривны

Эту монету ввели в обращение 20 мая 2026 года. Правда, продажа стартовала одновременно с предыдущей монетой – 26 мая.

Козырев добавляет, что в интернет-магазине НБУ эту монету продали за считанные минуты. Цена – 204 гривны.

Большой интерес от коллекционеров и инвесторов соответственно сказался на цене на вторичном (нумизматическом) рынке.



Монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры" / Скриншот с сайта "Минфин"

Монета "Украинский авангард. Александра Экстер", номинал – 10 гривен

Это монета из серебра (31,1 грамма чистого серебра), которую выпустили 22 мая и выставили на продажу 2 июня.

Разобрали ее относительно быстро, несмотря на достаточно большой начальный тираж, стоимость монеты в 9 252 гривны за штуку и лимит по 1 штуке "в руки",

– акцентировал Алексей Козырев.

В то же время он добавил, что в первый день продаж от НБУ монета сразу же появилась на вторичном рынке. Однако стоила 11 500 – 13 000 гривен.



Монета "Украинский авангард. Александра Экстер" / Скриншот с сайта "Минфин"

Монета "Абсолютный" в сувенирной упаковке, номинал – 5 гривен

Интерес к монете вернулся после победы Александра Усика в бою с Рико Верховеном 23 мая 2026 года.

Тогда в целом появился интерес к теме спорта в нумизматике. Поэтому, в результате монета "Абсолютный", которую выпустили еще в 2024 году, снова пошла вверх в цене.



Монета "Абсолютный" / Скриншот с сайта "Минфин"

Монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр", номинал – 5 гривен

Она имеет большой интерес среди коллекционеров, поэтому ценник на нее держится в пределах 2 тысяч гривен. Бывает даже выше. Хотя начальная цена в экономварианте (без сувенирной упаковки, просто в холдере) – около 190 гривен.



Монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр" / Скриншот с сайта "Минфин"

Что нужно знать о новых украинских монетах?

Алексей Козырев также отметил, что в ближайшее время должны появиться новые "хиты" июня:

монета "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка" в нейзильбере, тиражом до 75 тысяч штук, номинал – 5 гривен;

монета "30 лет Конституции Украины" из серебра, тиражом до 10 тысяч штук, номинал – 10 гривен.

Напомним, что 28 мая НБУ презентовал что 28 мая НБУ презентовал новую монету. Ее посвятили 35-летию становления системы хозяйственных судов.