НБУ выпустил последнюю памятную монету в 2024 году: главные символы и первое фото

Украинский Нацбанк представил новую памятную монету. Ее посвятили святому, который играет важную роль для украинцев.

Памятная монета от НБУ

Национальный банк Украины посвятил новую памятную монету Архистратигу Михаилу. В центробанке добавили, что использование этого образа для монет уже стало традиционным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В Нацбанке подметили, что Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, которые борются за праведное дело. Более того, этот образ можно заметить в атрибутике украинских войск. Он является символом борьбы со злом.

К теме! Новая памятная монета НБУ имеет номинал 10 гривен. Ее отчеканили из серебра 999 пробы. Тираж монеты составляет до 10 тысяч штук.

Новая памятная монета НБУ / Фото Нацбанк



Что стоит знать о дизайне памятной монеты: