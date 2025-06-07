Какие монеты и банкноты не действительны для расчета

НБУ регулярно обновляет банкноты и монеты, а старые номиналы и образцы постепенно выводятся из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

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Какие купюры вышли из обращения:

Все банкноты до 2003 года выпуска;

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца заменяются на монеты;

Банкноты номиналом 100, 200 и 500 гривен образца 2003–2006 годов изымаются и заменяются на новые.

Какие монеты вышли из обращения: из обращения выведены 1, 2, 5 и 25 копеек, а старые образцы монет 1 и 2 гривны постепенно вытесняются новыми.

Такие деньги можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Обменять можно:

в подразделениях Национального банка (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий);

в ряде отделений уполномоченных банков: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ".

Почему некоторые деньги выходят из обращения и как это влияет на экономику

Изъятие старых банкнот из обращения – это часть комплексного решения по оптимизации НБУ номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов.

Когда Нацбанк выводит из обращения деньги, тогда снижаются расходы на обслуживание наличного обращения. Также после изъятия изношенных банкнот и мелких монет сокращаются расходы на их производство, транспортировку и обработку. В некоторых случаях отмена определенных банкнот и монет может сопровождаться изменениями в денежно-кредитной политике.