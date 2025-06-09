Акции оборонных компаний главного конкурента США взлетели в цене

Китайские компании из оборонного сектора стремительно растут в цене на фондовом рынке. Это связано с важным заказом Пакистана.

Акции оборонных компаний Китая взлетели в цене

Ценные бумаги оборонных компаний в Китае резко выросли в цене. Главная причина – намерение Пакистана приобрести один из самых современных китайских истребителей. Речь идет об истребителях J-35 с технологией стелс, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Власти Пакистана сообщили о плане по приобретению сразу нескольких категорий техники:

40 истребителей J-35;

Самолеты раннего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500;

Системы противоракетной обороны HQ-19.

Напомним, что между Индией и Пакистаном в начале мая вспыхнула новая фаза конфликта. Стоит учитывать, что конфликт между странами за контроль над Кашмиром начался еще в 1947 году.

Больше всего выросли в цене акции AVIC Shenyang Aircraft на бирже в Шанхае – на 10%. Это компания, которая производит истребители J-35. Более того, акции компании дорожают третий день подряд. Аналогичную динамику продемонстрировали и другие компании оборонного сектора Китая. Например, акции компании Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co. подорожали на 15%.