Акції оборонних компаній Китаю злетіли в ціні

Цінні папери оборонних компаній у Китаї різко зросли в ціні. Головна причина – намір Пакистану придбати один із найсучасніших китайських винищувачів. Йдеться про винищувачі J-35 із технологією стелс, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Влада Пакистану повідомила про план щодо придбання відразу кількох категорій техніки:

40 винищувачів J-35;

Літаки раннього радіолокаційного виявлення та управління KJ-500;

Системи протиракетної оборони HQ-19.

Нагадаємо, що між Індією та Пакистаном на початку травня спалахнула нова фаза конфлікту. Варто враховувати, що конфлікт між країнами за контроль над Кашміром розпочався ще 1947 року.

Найбільше зросли в ціні акції AVIC Shenyang Aircraft на біржі в Шанхаї – на 10%. Це компанія, яка виробляє винищувачі J-35. Ба більше, акції компанії дорожчають третій день поспіль. Аналогічну динаміку продемонстрували й інші компанії оборонного сектору Китаю. Для прикладу, акції компанії Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co. подорожчали на 15%.