Пакистан заинтересован в долгосрочном импорте нефти из России

Пакистан хочет справиться с высокими ценами на нефтепродукты и диверсифицировать свои источники энергии. Именно поэтому в октябре страна проведет переговоры с Россией по поводу долгосрочного соглашения об импорте нефти.

Пакистан хочет импортировать российскую нефть

Энергетическая конференция с участием Пакистана и России пройдет с 10 по 12 октября, тогда страны и планируют переговорить об энергетическом сотрудничестве.

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Пакистанская делегация во главе с министром энергетики Мухаммадом Али проведет встречу с российскими властями на полях этой конференции,

– пишут в издании.

Источники газеты рассказали, что делегация планирует обсудить:

долгосрочные поставки российской нефти в Пакистан;

поставка сжиженного газа;

проект газопровода Север-Юг.

Стороны впервые встретятся после того, как первая партия нефти прибыла в Пакистан в июне и поставка прекратилась.

За последние два с половиной месяца не был размещен ни один новый заказ на импорт российской нефти, поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили заинтересованности в импорте нефти Ural,

– отметили в СМИ.

Первую партию нефти импортировал Пакистанский нефтеперерабатывающий завод (PRL). Это был первый завод, перерабатывавший нефть Urals.

Однако такой импорт не принес никаких облегчений ценам на нефтепродукты. Однако российская нефть может быть выгодна, потому что страна получала значительные доходы от ее переработки.

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