Пакистан хоче імпортувати російську нафту

Енергетична конференція за участі Пакистану та Росії пройде з 10 по 12 жовтня, тоді країни і планують переговорити про енергетичну співпрацю.

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Пакистанська делегація на чолі з міністром енергетики Мухаммадом Алі проведе зустріч з російською владою на полях цієї конференції,

– пишуть у виданні.

Джерела газети розповіли, що делегація планує обговорити:

довгострокові поставки російської нафти до Пакистану;

постачання скрапленого газу;

проєкт газопроводу Північ-Південь.

Сторони вперше зустрінуться після того, як перша партія нафти прибула до Пакистану у червні й поставка припинилася.

За останні два з половиною місяці не було розміщено жодного нового замовлення на імпорт російської нафти, оскільки місцеві нафтопереробні заводи не виявили зацікавленості в імпорті нафти Ural,

– зазначили у ЗМІ.

Нагадаємо! Першу партію нафти імпортував Пакистанський нафтопереробний завод (PRL). Це був перший завод, який переробляв нафту Urals.

Проте такий імпорт не приніс жодних полегшень для цін на нафтопродукти. Проте російська нафта може бути вигідною, бо країна отримувала значні прибутки від її переробки.

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