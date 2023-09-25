Пакистан хоче імпортувати російську нафту
Енергетична конференція за участі Пакистану та Росії пройде з 10 по 12 жовтня, тоді країни і планують переговорити про енергетичну співпрацю.
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Пакистанська делегація на чолі з міністром енергетики Мухаммадом Алі проведе зустріч з російською владою на полях цієї конференції,
– пишуть у виданні.
Джерела газети розповіли, що делегація планує обговорити:
- довгострокові поставки російської нафти до Пакистану;
- постачання скрапленого газу;
- проєкт газопроводу Північ-Південь.
Сторони вперше зустрінуться після того, як перша партія нафти прибула до Пакистану у червні й поставка припинилася.
За останні два з половиною місяці не було розміщено жодного нового замовлення на імпорт російської нафти, оскільки місцеві нафтопереробні заводи не виявили зацікавленості в імпорті нафти Ural,
– зазначили у ЗМІ.
Проте такий імпорт не приніс жодних полегшень для цін на нафтопродукти. Проте російська нафта може бути вигідною, бо країна отримувала значні прибутки від її переробки.
Росія все краще обходить нафтові санкції
- У серпні приблизно три чверті сировини від загального обсягу експорту російської нафти, яку транспортують морським шляхом, проходили без страхування від західних компаній.
- За підрахунками Київської школи економіки, у 2023 році Росія найімовірніше зможе отримати на, щонайменше, 15 мільярдів доларів більше.
- У Financial Times наголошують, що така динаміка є подвійним ударом по намаганнях Заходу щодо обмеження прибутків Росії від продажу нафти.