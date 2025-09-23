Что происходит с рупией?

Рупия упала до 88,62 за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Предыдущий рекорд был установлен еще ориентировочно 2 недели назад – 88,46 за доллар, сообщает India Today.

Почему упала рупия:

США значительно повысили сборы за визу H-1B, это с большой вероятностью может замедлить подготовку индийских работников к сотрудничеству с американскими клиентами.

Ситуация с визами создает угрозу для ІТ-сектора Индии. А это, свою очередь, повлияет на акции и возможность привлекать иностранные инвестиции.

По рупии, давление на нее усилилось из-за введения тарифов на уровне 50%, а недавние новости о визах постепенно негативно влияют на потоки акций, особенно в IT-сектор,

– отметил валютный стратег ANZ Bank Дирадж Ним.

Сейчас Резервный банк Индии может позволить рупии ослабляться постепенно. Интервенции происходят таким образом, чтобы обеспечивалось упорядоченное обесценивание валюты, без значительных изменений на рынке.

Интересно! Иностранные инвесторы в целом "вывели" из индийских акций более 15 миллиардов долларов в 2025.

Что происходит сейчас в индийской экономике?