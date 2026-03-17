НБУ разрешил отслеживание платежей: об этом должны знать все украинцы
- НБУ разрешил отслеживать платежи через систему электронных платежей (СЭП) в режиме 24/7 с 1 декабря 2025 года.
- Пользователи могут видеть статус платежной операции и время прохождения всех ее этапов.
НБУ внедрил изменения в системе электронных платежей (СЭП). Это решение вступило в силу еще 1 декабря 2025 года. Фактически, регулятор позволил отслеживать платежи в любое время.
Как работает новая система отслеживания?
Теперь физические и юридические лица в режиме 24/7 могут отслеживать происхождение платежей, осуществлении через СЭП, сообщает НБУ.
Обратите внимание! Отслеживать прохождение платежей можно в течение все процессов передачи средств. В частности, до момента зачисления денег на счет.
Пользователи (как плательщики, так и получатели средств) смогут увидеть статус платежной операции и время прохождения всех ее ключевых этапов. Прежде всего речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам / IBAN, в том числе мгновенные переводы, осуществляемых через СЭП,
– указывает НБУ.
Нужно понимать, что этот сервис имеет ряд важных преимуществ:
- бизнес сможет качественнее контролировать выполнение расчетов с контрагентами;
- граждане, в свою очередь, имеют возможность быстро мониторить свои платежи.
Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов. Для НБУ это еще один последовательный шаг в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры.
Заметим, что ключевым элементом ТрекСЕП является – универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference), указывает НБУ. То есть, именно благодаря этому значению, вы можете увидеть движение средств без указания персональных данных.
Важно! По этой ссылке, вы можете найти сервис ТрекСЕП – трекинг-сервис платежных операций.
Какие изменения ожидают этот сервис с 1 апреля 2026 года?
С 1 апреля 2026 года всех участников обязывают формировать UETR для каждой платежной операции, которая осуществляется через СЭП. Затем этот идентификатор должны передать плательщику.
Также необходимо обновлять информацию для ТрекСЕП. Речь идет именно о статусе выполнения операции.