НБУ разрешил отслеживание платежей: об этом должны знать все украинцы

НБУ внедрил изменения в системе электронных платежей (СЭП). Это решение вступило в силу еще 1 декабря 2025 года. Фактически, регулятор позволил отслеживать платежи в любое время.

Как работает новая система отслеживания?

Теперь физические и юридические лица в режиме 24/7 могут отслеживать происхождение платежей, осуществлении через СЭП, сообщает НБУ.

Читайте также Что произойдет на самом деле, если Украина перейдет на евро

Обратите внимание! Отслеживать прохождение платежей можно в течение все процессов передачи средств. В частности, до момента зачисления денег на счет.

Пользователи (как плательщики, так и получатели средств) смогут увидеть статус платежной операции и время прохождения всех ее ключевых этапов. Прежде всего речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам / IBAN, в том числе мгновенные переводы, осуществляемых через СЭП,

– указывает НБУ.

Нужно понимать, что этот сервис имеет ряд важных преимуществ:

бизнес сможет качественнее контролировать выполнение расчетов с контрагентами;

граждане, в свою очередь, имеют возможность быстро мониторить свои платежи.

Владимир Нагорнюк Директор Департамента информационных технологий Национального банка Украины Благодаря трекинг-сервису в СЭП клиенты получат простой инструмент контроля за своими платежами в реальном времени, а банки и другие поставщики платежных услуг смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов. Для НБУ это еще один последовательный шаг в направлении развития современной, прозрачной и совместимой с европейскими стандартами платежной инфраструктуры.

Заметим, что ключевым элементом ТрекСЕП является – универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference), указывает НБУ. То есть, именно благодаря этому значению, вы можете увидеть движение средств без указания персональных данных.

Важно! По этой ссылке, вы можете найти сервис ТрекСЕП – трекинг-сервис платежных операций.

Какие изменения ожидают этот сервис с 1 апреля 2026 года?