Помощь ВПЛ пересмотрят в марте: кто может потерять деньги на полгода

В марте для части внутренне перемещенных лиц изменятся условия получения государственной поддержки. После пересмотра выплат отдельные категории могут остаться без ежемесячной помощи. Поэтому важно знать, кто окажется в зоне риска.

Кто рискует потерять выплаты ВПЛ в марте?

В марте для части внутренне перемещенных лиц истекает шестимесячный срок назначения государственной помощи на проживание. После завершения этого периода органы соцзащиты проводят повторную оценку права на выплаты, напоминают в Пенсионном фонде.

Интересно Украинцам выдают гуманитарную помощь: кто может рассчитывать на поддержку

Именно на этом этапе отдельные получатели могут потерять ежемесячную финансовую поддержку. Ведь автоматическое продление предусмотрено только для социально уязвимых категорий. Речь идет о:

пенсионерах с пенсией до установленного предельного уровня;

лицах с инвалидностью I – II групп;

детях с инвалидностью и тяжелобольных детях;

детях-сиротах, а также приемных семьях и родителях-воспитателях.

Для других ВПЛ ключевым критерием становится финансовое состояние семьи.

Справочно: Базовый размер помощи составляет 2 000 гривен на взрослого человека и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Вместе с этим, основанием для прекращения выплат может стать изменение фактического места жительства. Помощь отменяют, если внутренне перемещенное лицо возвращается в покинутый населенный пункт или выезжает за пределы Украины.

Кто может потерять право на помощь от государства?

Определяющим показателем для получения или неполучения помощи является среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи, напоминают в Минсоцполитики. Если он превышает установленный порог, право на помощь теряется.

Важно! Даже формальное повышение доходов, вроде трудоустройства или открытия ФЛП, может стать основанием для прекращения выплат после пересмотра.

Кроме того, проверяется соответствие условиям участия в других программах поддержки, в частности компенсации аренды жилья. Потеря статуса ВПЛ, изменение места жительства, наличие собственного жилья в безопасном регионе или несоответствие имущественным критериям также могут повлиять на решение о продлении помощи.

Критическим является срок пребывания за границей. Если лицо находится за пределами страны более 30 календарных дней подряд или суммарно более 60 дней в период получения помощи, это является основанием для прекращения государственной поддержки.

Итак, мартовский пересмотр не означает автоматическую отмену выплат для всех, однако создает риск их прекращения для тех, кто больше не соответствует установленным условиям. Именно поэтому переселенцам стоит заблаговременно проверить актуальность своих данных в государственных реестрах и убедиться, что все критерии соблюдены.

Что еще стоит знать ВПЛ в Украине?