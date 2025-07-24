Как выглядят старые и новые доллары и чем они отличаются

Доллар США считается одной из самых стабильных валют в мире, поэтому именно в нем жители многих стран, в том числе и Украины, чаще всего хранят свои сбережения. Чтобы противодействовать мошенникам, американское правительство периодически обновляет внешний вид банкнот.

Как менялись доллары?

С момента введения бумажных денег Министерство финансов США выпустило несколько серий долларовых купюр. С целью защиты от подделок банкноты менялись по размеру и внешнему виду, пишет 24 Канал.

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Для усиления безопасности на долларах начали использовать водяные знаки, специальные методы печати, а различные оптические эффекты.

Дизайн американских банкнот менялся в такие годы:

купюру номиналом 5 долларов обновили в 2008 году,

10 долларов – в 2006-м;

20 долларов – в 2003-м;

50 долларов – в 2004-м;

100 долларов – в 2013 году;

Как выглядят новые и старые доллары?

В народе доллары США условно разделяют на "белые" и "синие" "Белыми" называют купюры, выпущенные с 1996 по 2006 год, которые имеют более светлый оттенок.

Сто долларов серии 2006 года / фото Wikipedia

"Синие" – это, как правило, банкноты номиналом 100 долларов, появившиеся после 2009 года. Их легко узнать по синей защитной ленте и более сложным дизайном, в котором присутствуют красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные элементы.

Сто долларов серии 2009 года / фото Wikipedia

Особенности новых долларов: