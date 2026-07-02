Иранская нефть простаивает в море, пока соседние страны возобновляют экспорт

После заключения временного мирного соглашения между США и Ираном ситуация на нефтяном рынке постепенно стабилизируется. Судоходство через Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов для мировых перевозок энергоресурсов, возвращается к привычному режиму, а объемы перевозок растут.

Нефтяной рынок оживает

В частности, Саудовская Аравия почти восстановила довоенные объемы экспорта "черного золота". По данным Bloomberg, за шесть дней до начала июля страна отгружала около 6,3 миллиона баррелей в сутки, что почти соответствует среднему показателю за 2025 год.

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Кроме того, нынешние темпы составляют около 90% от уровня февраля, когда Эр-Рияд и другие страны Персидского залива наращивали поставки накануне эскалации на Ближнем Востоке.

Еще одним свидетельством нормализации экспорта стало возвращение грузовых судов на привычные маршруты. В четверг, 2 июля, четыре саудовских супертанкера, способные перевезти в общей сложности около 8 миллионов баррелей нефти, уже находились в Оманском заливе.

Аналогичную динамику наблюдают и в соседних ОАЭ, которые в прошлом месяце уже вернули продажи нефти к довоенному уровню – более 3,9 миллиона баррелей в сутки. По приблизительным оценкам источников среди официальных лиц США, общий объем поставок сырья через Ормузский пролив в настоящее время превышает 10 миллионов баррелей в сутки.

Иран столкнулся с проблемой сбыта

Однако не все производители региона так быстро возвращаются к привычному режиму. Например, более 20 миллионов баррелей иранской нефти уже как минимум неделю простаивают в водах Азии.

Общий объем такого сырья, находящегося сейчас в море, Bloomberg оценивает в 58 – 68 миллионов баррелей, связывая это с трудностями страны накануне завершения 60-дневного периода ослабления санкций со стороны США.

Более 90% этих грузов не имеют четкого пункта назначения, а Тегеран из-за своей неспособности быстро реализовать товар рискует потерять часть критически важных доходов, что ослабит его позиции на переговорах с США.

Напомним, нефть дешевеет уже несколько дней подряд, достигнув 4-месячного минимума на фоне прогресса в технических консультациях с участием посредников. В настоящее время фьючерсы на Brent снизились до 70,66 доллара за баррель, тогда как WTI торгуется по 67,54 доллара за баррель.