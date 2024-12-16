Действительные доллары: что стоит знать

Правительство США проводит политика, согласно которой все образцы американской валюты остаются законным платежным средством, независимо от того, когда они были выпущены. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

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Речь идет обо всех номиналах банкнот доллара США, которые Федеральная резервная система выпустила с 1914 года. Кроме того, стоит заметить, что американский центральный банк не вводил ограничений на расчеты банкнотами доллара.

Это касается и долларов старого образца. Согласно данным Федерального резерва, банкноты старого образца не нужно обменивать на новые.

Напомним, что в Нацбанке, для примера, неоднократно подчеркивали, что ограничений ни по номиналу, ни по году выпуска банкнот иностранной валюты нет. Поэтому все купюры являются законными платежными средствами.

В США периодически меняют дизайн банкнот доллара, как и защитные элементы. Это нужно для того, чтобы валюту было проще использовать, но сложнее подделать.