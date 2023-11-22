План по покупке Forbes провалился

Первое и самое главное, миллиардер Остин Рассел не сможет приобрести Forbes Global. Акционеры приняли решение о расторжении предварительных договоренностей после того, как возникли вопросы потенциальных связей инвесторов с российскими деньгами.

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Генеральный директор Luminar Technologies Inc. Остин Рассел, капитал которого Forbes в 2022 году оценивал в 1,6 миллиарда долларов, в мае заявил, что он планирует приобрести 82% акций Forbes Global Media Holdings. Соглашение было оценено в 800 миллионов долларов. Это решение удивило многих, по меньшей мере, по двум причинам:

Рассел никогда не работал в медиа сфере;

Заявленная сумма сделки превышала суммарную стоимость изданий Time, Fortune и The Washington Post.

Важно! Компания Integrated Whale Media, которая является владельцем Forbes, сообщила о разрыве сделки, поскольку другая сторона не смогла ее завершить. В то же время Рассел заявил, что "в интересах сторон, было решено, расторгнуть контракт".

Медиакомпания Forbes готова к новым предложениям и изучает другие возможности, которые помогут претворить в жизнь стратегию роста. В заявлении отметили, что на протяжении многих лет "не было недостатка в инвестиционном интересе нашей компании".

Напомним, что во второй половине октября российский олигарх Магомед Мусаев, который связан с Кремлем, в частных разговорах сообщил, что он получил полный контроль над всемирно известным медиахолдингом Forbes. По его словам, "ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно".

Добавим, что он владелец российского Forbes с 2018 года. Согласно записям, Мусаев назвал Рассела "лицом" соглашения и подчеркивал важность замалчивания его причастности к этому делу.