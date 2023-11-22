План з купівлі Forbes провалився

Перше і найголовніше, мільярдер Остін Рассел не зможе придбати Forbes Global. Акціонери ухвалили рішення про розірвання попередніх домовленостей після того, як виникли питання щодо потенційних зв'язків інвесторів з російськими грошима.

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Гендиректор Luminar Technologies Inc. Остін Рассел, капітал якого Forbes у 2022 році оцінював в 1,6 мільярда доларів, у травні заявив, що він планує придбати 82% акцій Forbes Global Media Holdings. Угоду оцінили у 800 мільйона доларів. Це рішення здивувало багатьох, щонайменше, з двох причин:

Рассел ніколи не працював у медіасфері;

Заявлена сума угоди перевищувала сумарну вартість видань Time, Fortune та The Washington Post.

Важливо! Компанія Integrated Whale Media, яка наразі є власником Forbes, повідомила про розрив угоди, оскільки інша сторона не змогла її завершити. Натомість Рассел заявив, що "в інтересах сторін, було вирішено, розірвати контракт".

Медіакомпанія Forbes готова до нових пропозицій та вивчає інші можливості, які допоможуть втілити в життя стратегію зростання. У заяві наголосили, що протягом багатьох років "не було недоліку в інвестиційному інтересі до нашої компанії".

Нагадаємо, що у другій половині жовтня російський олігарх Магомед Мусаєв, який пов'язаний з Кремлем, у приватних розмовах повідомив, що він отримав повний контроль над всесвітньо відомим медіахолдингом Forbes. За його словами, "ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до кого завгодно".

Додамо, що він є власником російського Forbes з 2018 року. Згідно із записами, Мусаєв назвав Рассела "обличчям" угоди та підкреслював важливість замовчування його причетності до цієї справи.