Основатель Binance обеднел из-за краха на крипторынке: каким капиталом он сейчас владеет

Основатель известного сервиса обмена криптовалют Binance заявил, что он "опять обеднел" после масштабного обвала на рынке криптовалют. Речь идет о потере миллиардов долларов в цифровых активах.

На прошлой неделе крипторынок испытал одно из самых масштабных потрясений за последние годы. В частности, одна из цифровых монет Luna почти полностью обесценилась. Что и послужило проблемой для китайско-канадского бизнесмена.

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Криптомиллиардер "обеднел" из-за краха на крипторынке

Основатель Binance Чанпен Чжао, более известный как CH, заявил, что у него было 15 миллионов токенов Luna. Однако на прошлой неделе стоимость цифровой монеты обвалилась более чем на 99%. Это существенно ударило по состоянию криптоинвестора.

Криптобиржа Binance получила токены за инвестиции в размередолларов в сеть Terra, которая является основой криптомонеты Luna. Это было в 2018 году.

Несмотря на стремительное обесценивание монеты Luna, капитал Чанпена Чжао оценивают примерно в 14,8 миллиарда долларов, по данным Bloomberg, основой которого является его 70% доля акций криптобиржи Binance. В то же время по версии Forbes, состояние бизнесмена достигает 17,4 миллиарда долларов.

После падения Luna и TerrraUSD, обрушились и биткойн и Ethereum, являющиеся известнейшими цифровыми монетами в мире. Чжао обратился к команде Terra о возмещении ущерба для инвесторов.

Бизнесмен призвал команду проекта сначала предоставить преимущество частным инвесторам, а уже потом – Binance, если получится. На момент создания этого материала стоимость криптовалюты Luna колеблется на уровне 0,000149 доллара за монету, по данным CoinDesk. Ее рыночная капитализация составляет 1,03 миллиарда долларов.

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