Когда основали самый старый банк?

Итальянский Monte dei Paschi di Siena считается старейшим банком в мире, который до сих пор продолжает свою деятельность, передает 24 Канал со ссылкой на Музей денег НБУ.

Банк был основан еще в 1472 году, чтобы выдавать дешевые кредиты жителям тогдашней Сиенской республики, имевших наименьшие доходы.

Но "золотая эра" банковского учреждения пришлась на XVII век:

Тогда Сиена вошла в состав Великого герцогства Тосканского;

Его глава Фердинанд II предоставил вкладчикам банка гарантии на доходы от государственных пастбищ Мареммы.

Это привело к бурному развитию учреждения, а слово, что означает эти пастбища, так называемые "Paschi", даже вошло в название банка.

После объединения Италии Monte dei Paschi di Siena расширил свою деятельность на всю страну. Количество услуг в учреждении постепенно росло.

Интересно! Именно этот банк начал выдавать итальянцам первые ипотечные кредиты в стране.

Как работает итальянский банк?

Конечно, в истории старейшего банка в мире были и темные времена. В частности, финансовые трудности у учреждения возникли в апреле 2016 года. Тогда акции Monte dei Paschi di Siena обвалились из-за ряда неудачных мероприятий.

До конца того года банку нужно было докапитализироваться на 5 миллиардов евро:

В противном случае, по данным Bloomberg, Monte dei Paschi di Siena могли национализировать.

Впрочем, на помощь пришло правительство Италии. Оно взяло на себя докапитализацию банка, направив на эти нужды 7,4 миллиарда долларов. Соответствующее разрешение предоставил Европейский центральный банк.

Сейчас Monte dei Paschi di Siena остается важным финансовым учреждением в банковской системе Италии. Он имеет более 2 тысяч банковских отделений и насчитывает не менее 4,5 миллионов клиентов.

Стоит знать! Штаб-квартира Monte dei Paschi di Siena находится в Палаццо Салимбени. Там хранится коллекция уникальных исторических документов и произведений искусства, принадлежащих банку.

Какие еще старейшие банковские учреждения?