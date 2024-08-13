Мощный украинский банк запустил новую услугу для клиентов и похвастался первыми успехами

Государственный "Ощадбанк" представил новый функционал для своих клиентов. Нововведение касается физических лиц-предпринимателей.

"Ощадбанк" создал новую услугу для клиентов

Украинский банк сообщил, что отныне счет для физических лиц-предпринимателей можно будет открывать дистанционно. Для этого нужно будет воспользоваться порталом ОщадБизнес и подтвердить личность через приложение Дия.

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В "Ощадбанке" добавляют, что дистанционное открытие счета для ФЛП будет занимать всего несколько минут. Алгоритм действий выглядит так:

Верификация в системе ОщадБизнес и в Дии по QR-коду;

После автоматической загрузки данных из ЕГР в анкете нужно выбрать отделение для обслуживания, дополнительные услуги по желанию и т.д;

Подписание документов с помощью электронной подписи (КЭП), после чего они поступят в банк.

В течение тестового режима, который длился месяц, "Ощадбанк" получил более 1000 соответствующих заявок. В частности, за этот период уже успели открыть около 400 счетов онлайн.

Над реализацией новой функции для банка работала компания "Финтех Про". В "Ощадбанк" отметили, что новую функцию добавили для дальнейшей цифровизации услуг банка для упрощения доступа предпринимателей разных уровней к финансовым инструментам.

Что известно о доходах "Сбербанка" Государственный банк входит в десятку самых Государственный банк входит в десятку самых прибыльных банков Украины в 2024 году. "Ощадбанк" занимает второе место с чистой прибылью за первые 4 месяца текущего года оценили в 6,47 миллиарда гривен. Этот показатель вырос втрое по сравнению с данными за 2023 год. Тогда речь шла о сумме в размере 2,7 миллиарда гривен.

Напомним, что в середине августа еще один государственный банк – ПриватБанк – объявил о нововведениях для клиентов. Однако этот кредитор добавил еще одну услугу для лиц, продающих или покупающих что-то в интернете.