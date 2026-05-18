Ощадбанку удалось: решения по задержанным инкассаторам полностью отменены

Ощадбанк добился полной отмены решений по его инкассаторам. Речь идет о тех работниках банка, которые были незаконно задержаны в Венгрии.

Какие решения по инкассаторам были отменены?

18 мая Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила ряд решений в отношении украинских инкассаторов, сообщает Ощадбанк.

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетний запрет на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка. Кроме того, венгерская сторона постановила немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров,

– говорится в сообщении Ощадбанка.