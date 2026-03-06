Ощадбанк ответил Венгрии: кому на самом деле принадлежат деньги

Ощадбанк рассказал детали о задержании инкассаторов на венгерской территории. В частности, по словам представителей банка, для этого нет никаких юридических оснований.

Какие деньги перевозили инкассаторы Ощадбанка?

Инкассаторы Ощадбанка перевозили ценности, которые принадлежат государственному банку, указало финучреждение.

Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины,

– говорится в сообщении Ощадбанка.

Важно! Ощадбанк имеет лицензию, которая позволяет выполнение международных перевозок. Этот документ выдан Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Доля изъятых венгерскими силами средств и банковских металлов неизвестна. В общем инкассаторы перевозили:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 килограммов золота.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между "Ощадбанком" и "Райффайзен Банк Австрия". Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующих европейских таможенных процедур,

– указал банк.

Обратите внимание! После начала полномасштабного вторжения России в Украину, перевозки иностранной валюты и банковских металлов осуществляется исключительно наземным путем.

Напомним, информация о задержании двух автомобилей инкассаторской службы Ощадбанка появилась вечером 5 марта. Как показывают данные GPS-сигнала, машины фиксировались в центре Будапешта. Неподалеку находится одна из силовых структур Венгрии

К задержанным до сих пор не пустили представителей украинской консульской службы, об этом сообщил Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в X.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС.

Что еще известно о задержании инкассаторов в Венгрии?