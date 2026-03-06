Укр Рус
Финансы Финансовые новости Ощадбанк ответил Венгрии: кому на самом деле принадлежат деньги
6 марта, 14:42
3

Ощадбанк ответил Венгрии: кому на самом деле принадлежат деньги

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Инкассаторы Ощадбанка перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину.
  • Перевозка осуществлялась на основании международного соглашения и лицензии.

Ощадбанк рассказал детали о задержании инкассаторов на венгерской территории. В частности, по словам представителей банка, для этого нет никаких юридических оснований.

Какие деньги перевозили инкассаторы Ощадбанка?

Инкассаторы Ощадбанка перевозили ценности, которые принадлежат государственному банку, указало финучреждение.

Читайте также Венгрия сломает Украину: Орбан сделал впечатляющее заявление

Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины, 
– говорится в сообщении Ощадбанка.

Важно! Ощадбанк имеет лицензию, которая позволяет выполнение международных перевозок. Этот документ выдан Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Доля изъятых венгерскими силами средств и банковских металлов неизвестна. В общем инкассаторы перевозили:

  • 40 миллионов долларов США;
  • 35 миллионов евро;
  • 9 килограммов золота.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между "Ощадбанком" и "Райффайзен Банк Австрия". Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующих европейских таможенных процедур, 
– указал банк.

Обратите внимание! После начала полномасштабного вторжения России в Украину, перевозки иностранной валюты и банковских металлов осуществляется исключительно наземным путем.

Напомним, информация о задержании двух автомобилей инкассаторской службы Ощадбанка появилась вечером 5 марта. Как показывают данные GPS-сигнала, машины фиксировались в центре Будапешта. Неподалеку находится одна из силовых структур Венгрии

К задержанным до сих пор не пустили представителей украинской консульской службы, об этом сообщил Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в X.

 

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС.

Что еще известно о задержании инкассаторов в Венгрии?

  • 7 сотрудников Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские машины, незаконно задержаны. Эти лица находятся в одном из венгерских правоохранительных органов.

  • Как указывает сам Ощадбанк, он не получал никаких сообщений об этой ситуации от венгерской стороны. Банк указывает, что инкассаторы осуществляли "традиционный рейс", который происходит еженедельно.

  • Ощадбанк требует немедленного освобождения сотрудников. К тому же Венгрия должна вернуть изъятые машины и ценности