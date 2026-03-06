Які гроші перевозили інкасатори "Ощадбанку"?

Інкасатори "Ощадбанки" перевозили цінності, які належать державному Ощадному банку, вказала фінустанова.

Читайте також Угорщина зламає Україну: Орбан зробив вражаючу заяву

Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України,

– йдеться у повідомленні "Ощадбанку".

Важливо! "Ощадбанк" має ліцензію, яка дозволяє виконання міжнародних перевезень. Цей документ видано Державною службою України з безпеки на транспорті.

Доля вилучених угорськими силами коштів та банківських металів невідома. Загалом інкасатори перевозили:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між "Ощадбанком" та "Райффайзен Банк Австрія". Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,

– вказав банк.

Зверніть увагу! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перевезення іноземної валюти та банківських металів здійснюється виключно наземним шляхом.

Нагадаємо, інформація про затримання двох автомобілів інкасаторської служби "Ощадбанку" з'явилась ввечері 5 березня. Як показують дані GPS-сигналу, машини фіксувались у центрі Будапешта. Неподалік знаходиться одна з силових структур Угорщини

До затриманих досі не пустили представників української консульської служби, про це повідомив Голова МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС.

Що ще відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?