Орбан решил забрать деньги украинского Ощадбанка
- Венгерское правительство изъяло у украинских инкассаторов 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 золотых слитков, мотивируя это защитой национальных интересов.
- Ощадбанк утверждает, что перевозка осуществлялась в соответствии с международным соглашением.
Еще в понедельник вечером Орбан утвердил постановление об изъятии ценностей, которые перевозили украинские инкассаторы. Таким образом венгерское правительство пыталось создать юридическую основу для незаконных действий.
Что известно, о решении венгерского правительства, относительно денег Ощадбанка?
Документ, который подписал Орбан, называется: "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, перевозимых по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства", сообщает "Европейская правда".
Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой,
– обосновало ситуацию правительство Венгрии.
В постановлении зафиксировано, что из автомобилей Ощадбанка изымается:
- 35 миллионов евро;
- 40 миллионов долларов наличными;
- и 9 золотых слитков (весом по 1 килограмму каждый).
Заметим, что именно о таких ценностях декларировал Ощадбанк. Указанную сумму валюты и золота перевозили, согласно установленным международным правилам, сообщает банк.
Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк, Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами,
– указывает Ощадбанк.
Какие подробности, по захвату венгерскими силами украинских инкассаторов известны сейчас?
Киев и европейские банкиры уже опровергали тезисы венгерских властей. Они объясняли почему Украина транспортировала ценности наземным способом. Фактически, это единственный доступный метод после начала полномасштабного вторжения.
В то же время Венгрия продолжает настаивать, что эти перевозки являются угрозой национальной безопасности. В частности, венгерские власти указывают другое назначение средств, которые перевозили украинские инкассаторы. По мнению Будапешта, на самом деле эти деньги нужны, чтобы спонсировать оппозицию.
Заметим, что инкассаторов удалось вернуть на украинскую территорию. Это произошло вечером 6 марта.