10 марта, 12:48
Орбан решил забрать деньги украинского Ощадбанка

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Венгерское правительство изъяло у украинских инкассаторов 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 золотых слитков, мотивируя это защитой национальных интересов.
  • Ощадбанк утверждает, что перевозка осуществлялась в соответствии с международным соглашением.

Еще в понедельник вечером Орбан утвердил постановление об изъятии ценностей, которые перевозили украинские инкассаторы. Таким образом венгерское правительство пыталось создать юридическую основу для незаконных действий.

Что известно, о решении венгерского правительства, относительно денег Ощадбанка?

Документ, который подписал Орбан, называется: "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, перевозимых по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства", сообщает "Европейская правда".

Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой, 
– обосновало ситуацию правительство Венгрии.

В постановлении зафиксировано, что из автомобилей Ощадбанка изымается:

  • 35 миллионов евро;
  • 40 миллионов долларов наличными;
  • и 9 золотых слитков (весом по 1 килограмму каждый).

Заметим, что именно о таких ценностях декларировал Ощадбанк. Указанную сумму валюты и золота перевозили, согласно установленным международным правилам, сообщает банк.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк, Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами, 
– указывает Ощадбанк.

Какие подробности, по захвату венгерскими силами украинских инкассаторов известны сейчас?

  • Киев и европейские банкиры уже опровергали тезисы венгерских властей. Они объясняли почему Украина транспортировала ценности наземным способом. Фактически, это единственный доступный метод после начала полномасштабного вторжения.

  • В то же время Венгрия продолжает настаивать, что эти перевозки являются угрозой национальной безопасности. В частности, венгерские власти указывают другое назначение средств, которые перевозили украинские инкассаторы. По мнению Будапешта, на самом деле эти деньги нужны, чтобы спонсировать оппозицию.

  • Заметим, что инкассаторов удалось вернуть на украинскую территорию. Это произошло вечером 6 марта.