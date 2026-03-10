Орбан решил забрать деньги украинского Ощадбанка

Еще в понедельник вечером Орбан утвердил постановление об изъятии ценностей, которые перевозили украинские инкассаторы. Таким образом венгерское правительство пыталось создать юридическую основу для незаконных действий.

Что известно, о решении венгерского правительства, относительно денег Ощадбанка?

Документ, который подписал Орбан, называется: "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, перевозимых по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства", сообщает "Европейская правда".

Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой,

– обосновало ситуацию правительство Венгрии.

В постановлении зафиксировано, что из автомобилей Ощадбанка изымается:

35 миллионов евро;

40 миллионов долларов наличными;

и 9 золотых слитков (весом по 1 килограмму каждый).

Заметим, что именно о таких ценностях декларировал Ощадбанк. Указанную сумму валюты и золота перевозили, согласно установленным международным правилам, сообщает банк.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк, Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами,

– указывает Ощадбанк.

Какие подробности, по захвату венгерскими силами украинских инкассаторов известны сейчас?