Ощадбанк прекращает работу: банк предупредил граждан

Ощадбанк запланировал большое обновление. Для этого будут проводиться масштабные технические работы. Когда именно не будет работать банк, рассказываем далее.

Какие услуги Ощадбанка будут недоступны?

Не будет работать мобильный Ощад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на оповещение в приложении банка.

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Оповещение о прекращении работы Ощадбанка / Скриншот из приложения банка

Технические работы запланированы на 14 июня. То есть, воскресенье. Продлится они с 03:45 утра до 22:00 вечера.

В указанный период времени невозможно будет проводить такие операции:

операции с текущими счетами;

операции с депозитами;

обмен валют;

осуществлять формирование деклараций.

Интересен нюанс относительно физических отделений Ощадбанка. Они также не будут работать в указанное время.

Обратите внимание! Как указал банк, технические работы запланированы на воскресенье, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.

Можно ли будет пользоваться карточками Ощадбанка в это время?