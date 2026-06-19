Почему мировые цены на нефть начали снижаться

Рынки мгновенно реагируют на перспективу деэскалации на Ближнем Востоке. В июне нефть начала существенно дешеветь, однако это снижение вызвано исключительно ожиданиями завершения войны в Иране. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

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Еще в мае нефть марки Brent стоила более 100 долларов за баррель, тогда как 16 июня цена упала ниже 80 долларов и держится ниже этой отметки. На ситуацию повлияли возможность прекращения войны в Иране и разблокировка важного для мировых поставок углеводородов Ормузского пролива.

Сигналом для рынков стало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании вечером 17 июня. На его основе должны вестись дальнейшие переговоры о завершении войны.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Почему сейчас цена пошла вниз? Это ожидания. Но пока они ни на чем не основаны. Как только кто-то на рынке скажет, что все это не оправдывается, цены снова начнут расти. Да, к сожалению, так устроены рынки: там эмоции решают многое.

Тренд на снижение цен на нефть в ответ на подписание меморандума сменился некоторым ростом после того, как стало известно об отмене запланированной встречи делегаций США и Ирана в Швейцарии 19 июня. Пока неизвестно, на какой срок отложены переговоры.

Однако улучшение условий судоходства в Ормузском проливе все же смягчает давление неопределенности и не дает ценам на нефть взлететь до прежних показателей.

По мнению Ивана Уса, скачок цены на нефть выше 100 долларов за баррель вполне может стать последним на длительное время. В дальнейшем он видит перспективу снижения. С точки зрения эксперта, экономическая ситуация в мире не создает предпосылок для высоких цен на нефть.

Прогнозы цен на нефть в 2026 году

Как отмечает Иван Ус, ситуация будет зависеть от разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Если США и Иран заключат мирное соглашение, которое будут соблюдать все стороны, то, скорее всего, цены на нефть восстановятся до уровня начала 2026 года, то есть 60 долларов за баррель.

Понятно, что это произойдет не сразу. Но когда в прошлом году делались прогнозы цен на нефть на текущий год, говорили, что не ожидается ни одного квартала, в котором спрос превысил бы предложение. То есть фактически цена будет стабильно невысокой, скажем, около 60 долларов за баррель. Возможно, даже ближе к 50 долларам,

– предполагает экономист.

Иван Ус добавляет, что, согласно прогнозам последних 10 лет, ожидается достижение "плато потребления" углеводородов примерно в 2030 году, то есть спрос на нефть перестанет расти. Одним из факторов эксперт называет тенденцию к постепенному отказу от использования нефтепродуктов в мире и переход на электродвигатели. В то же время количество стран-поставщиков будет расти, поэтому цены на нефть пойдут вниз.

Однако в отношении перспектив меморандума между США и Ираном экономист выражает скептицизм, поскольку предварительные договоренности не учитывают интересов всех сторон конфликта.

"Меморандум — это обещание достичь соглашения, а не само соглашение. Соответственно, будет ли он воплощен в жизнь? Сразу скажу, что я не даю ему высоких шансов по одной простой причине: потому что это соглашение между США и Ираном, в котором отсутствует государство Израиль. Очень сильно затронуты интересы Израиля. В первом пункте меморандума написано, что США и их союзники уходят со всех территорий, включая Ливан", — говорит Иван Ус.

Последствия этой коллизии уже заметны. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, иранская делегация отложила поездку в Швейцарию для переговоров из-за атак Израиля на юг Ливана. Этот вопрос называют ключевым для судьбы будущих переговоров.

Напомним, что, по прогнозу Международного энергетического агентства, в 2027 году может возникнуть значительный профицит нефти в случае открытия Ормузского пролива. Война на Ближнем Востоке заблокировала значительное количество сырья, объемы которого оцениваются в более чем 14 миллионов баррелей нефти в сутки.

Ожидается, что в следующем году предложение вырастет на 8 миллионов баррелей в сутки, а спрос — лишь на 2 миллиона баррелей в сутки.