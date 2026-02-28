"Эффект будет драматическим": движение танкеров через Ормузский пролив остановилось
- Поставки сырой нефти, топлива и СПГ через Ормузский пролив приостановлены из-за атак США и Израиля на Иран и ответных действий Тегерана.
- Эксперты прогнозируют, что остановка транзита может привести к значительному росту цен на нефть и газ на мировом рынке.
Ведущие нефтяные компании и крупнейшие трейдеры приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. Это происходит на фоне атак США и Израиля на Иран и ответных действий Тегерана.
Почему остановили движение через Ормузский пролив?
Об этом в субботу,28 февраля, сообщили сразу четыре источника в торговых кругах, пишет Reuters.
Наши суда будут оставаться на месте в течение нескольких дней,
– заявил топ-менеджер одного из крупнейших торговых подразделений.
Ассоциация владельцев танкеров INTERTANKO добавила, что Военно-морские силы США предупредили об опасности для навигации в зоне проведения военной операции.
В эту зону входят:
вся акватория Персидского залива;
Оманский залив;
северная часть Аравийского моря;
и Ормузский пролив.
Американские военные заявили, что не могут гарантировать безопасность как гражданских, так и торговых судов.
Чем это грозит для рынка?
Аналитик Лора Пейдж из аналитической компании Kpler рассказала, что уже одиннадцать танкеров со сжиженным газом начали замедляться, разворачиваться или останавливаться в районе Ормузского пролива.
Она заметила, что в ближайшие дни это количество, вероятно, будет расти. Как следствие, это создает риски для поставок катарского СПГ на мировой рынок.
Специалист Rabobank Флоренс Шмит считает, что из-за этого ситуация на международном рынке может стать катастрофической. Ведь Катар играет ключевую роль в балансировании рынков СПГ в Азии и Европе.
Если Катар не сможет экспортировать грузы из-за повреждения инфраструктуры или проблем с судоходством, эффект для мировых цен на газ будет драматическим,
– подчеркнула Шмит.
Как подскочат цены на нефть?
С коллегами согласна и руководитель отдела энергетического прогнозирования Oxford Economics Бриджит Пейн, которая остерегается резкого скачка цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.
Она спрогнозировала, что даже из-за незначительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив трафик нефти может упасть на 50%. А за тем цены резко подскочат до 84 долларов за баррель.
Полная остановка транзита на неделю приведет к скачку цен до 140 долларов за баррель – это шок, сравним с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину,
– подчеркнула специалист.
Важно! 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в частности по целям, которые связаны с военной и ядерной инфраструктурой страны. В ответ, по данным СМИ, Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте.
Что известно об Ормузском проливе?
Ормузский пролив – это стратегический глубоководный канал между Ираном и Оманом, через который проходит около пятой части мирового ежедневного потребления нефти.
В течение прошлого года через пролив ежесуточно транспортировали в среднем более 20 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов. Именно этим путем большинство стран-членов OPEC осуществляют экспорт энергоносителей, в частности Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак.
Катар, который входит в число крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа, также транспортирует почти весь свой СПГ через Ормузский пролив.