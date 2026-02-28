"Эффект будет драматическим": движение танкеров через Ормузский пролив остановилось

Ведущие нефтяные компании и крупнейшие трейдеры приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. Это происходит на фоне атак США и Израиля на Иран и ответных действий Тегерана.

Почему остановили движение через Ормузский пролив?

Об этом в субботу,28 февраля, сообщили сразу четыре источника в торговых кругах, пишет Reuters.

Смотрите также Ближний Восток в огне: показываем на карте, где прогремели взрывы и какие страны под ударом

Наши суда будут оставаться на месте в течение нескольких дней,

– заявил топ-менеджер одного из крупнейших торговых подразделений.

Ассоциация владельцев танкеров INTERTANKO добавила, что Военно-морские силы США предупредили об опасности для навигации в зоне проведения военной операции.

В эту зону входят:

вся акватория Персидского залива;

Оманский залив;

северная часть Аравийского моря;

и Ормузский пролив.

Американские военные заявили, что не могут гарантировать безопасность как гражданских, так и торговых судов.

Чем это грозит для рынка?

Аналитик Лора Пейдж из аналитической компании Kpler рассказала, что уже одиннадцать танкеров со сжиженным газом начали замедляться, разворачиваться или останавливаться в районе Ормузского пролива.

Она заметила, что в ближайшие дни это количество, вероятно, будет расти. Как следствие, это создает риски для поставок катарского СПГ на мировой рынок.

Специалист Rabobank Флоренс Шмит считает, что из-за этого ситуация на международном рынке может стать катастрофической. Ведь Катар играет ключевую роль в балансировании рынков СПГ в Азии и Европе.

Если Катар не сможет экспортировать грузы из-за повреждения инфраструктуры или проблем с судоходством, эффект для мировых цен на газ будет драматическим,

– подчеркнула Шмит.

Как подскочат цены на нефть?

С коллегами согласна и руководитель отдела энергетического прогнозирования Oxford Economics Бриджит Пейн, которая остерегается резкого скачка цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

Она спрогнозировала, что даже из-за незначительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив трафик нефти может упасть на 50%. А за тем цены резко подскочат до 84 долларов за баррель.

Полная остановка транзита на неделю приведет к скачку цен до 140 долларов за баррель – это шок, сравним с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину,

– подчеркнула специалист.

Важно! 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в частности по целям, которые связаны с военной и ядерной инфраструктурой страны. В ответ, по данным СМИ, Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте.

Что известно об Ормузском проливе?