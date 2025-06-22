Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

В ночь на 22 июня США вступили в войну против Ирана. Американцы нанесли авиаудары по ядерным объектам иранцев.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке иранский парламент одобрил закрытие Ормузского пролива, передает 24 Канал со ссылкой The Jerusalem Post.

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Закроют ли Ормузский пролив

Впрочем, окончательное решение о закрытии Ормузского пролива должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Хотя решение еще не окончательное, депутат и командир Корпуса стражей Исламской революции Эсмаил Косари в воскресенье заявил Молодежному журналистскому клубу, что закрытие пролива находится на повестке дня и "будет осуществлено, когда это будет необходимо".

Ранее СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива. Он является важнейшим маршрутом в мире для поставок нефти. Блокировка этого маршрута может вызвать рекордное повышение цены на нефть до более 74 фунта стерлингов за баррель.

Координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что США и Китай зависят от импорта нефти из Персидского залива. Поэтому если Ормузский пролив перекроют, они будут вынуждены отправить свои военно-морские силы для его разблокирования. Из-за перекрытия пролива Кувейт, Оман и Катар потеряют весь экспорт нефти, Ирак – 85% экспорта, поскольку не имеют другого пути к рынку.