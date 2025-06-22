На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, передає 24 Канал із посиланням The Jerusalem Post.

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Чи закриють Ормузьку протоку

Втім, остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.

Хоча рішення ще не остаточне, депутат і командир Корпусу вартових Ісламської революції Есмаїл Косарі у неділю заявив Молодіжному журналістському клубу, що закриття протоки перебуває на порядку денному і "буде здійснене, коли це буде необхідно".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість закриття Ормузької протоки. Вона є найважливішим маршрутом у світі для постачання нафти. Блокування цього маршруту може спричинити рекордне підвищення ціни на нафту до понад 74 фунта стерлінгів за барель.

Координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман зауважив, що США та Китай залежать від імпорту нафти з Перської затоки. Тому якщо Ормузьку протоку перекриють, вони будуть змушені відправити свої військово-морські сили для її розблокування. Через перекриття протоки Кувейт, Оман та Катар втратять увесь експорт нафти, Ірак – 85% експорту, оскільки не мають іншого шляху до ринку.