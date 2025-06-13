Где находится Ормузский пролив и почему мировые цены на нефть зависят от него

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив. Это важный путь, по которому перевозится весомая часть мировой нефти и газа. Если иранское правительство выполнит свою угрозу, пострадает много стран в частности, Китай и США. Результатом блокирования этого пролива также станет весомый рост цен на нефть, стоимость барреля может превысить 100 долларов.

Где находится Ормузский пролив и почему он важен

Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы. Это стратегически важное направление. Сейчас суда еще имеют возможность проходить по нему. Также стоит отметить, что северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а вот южное – ОАЭ, объясняет 24 Канал.

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Именно этим путем экспортируется треть от мирового объема морской нефти и газа. Перевозки, в частности, осуществляют и страны-члены ОПЕК, в том числе:

Иран;

Ирак;

ОАЭ;

Кувейт;

Саудовская Аравия;

Катар.

Нужно понимать и то, что именно азиатские экономики сильно зависимы от этого водного пути. Ведь им поставляют сырую нефть и природный газ.

Согласно данным EIA за 2024 год:

84% от сырой нефти, прошедшей через Ормузский пролив предназначалось именно для азиатских рынков;

а вот для сжиженного природного газа этот процент составляет – 83% от общего количества.

В то же время за I квартал 2025 года поставки через Ормузский пролив достигали:

крупнейшим покупателем иранской нефти был Китай – 5,4 миллиона баррелей в день;

Индия – 2,1 миллиона баррелей;

Южная Корея – 1,7 миллиона баррелей;

Европа – 500 тысяч баррелей в день.

США – 400 тысяч баррелей в день.



Через Ормузский пролив ежедневно проходит почти пятая часть мировой нефти и весомая часть сжиженного газа. Иран неоднократно угрожал перекрыть этот путь. Однако этого ни разу не произошло / Скриншот из The Guardian

Обратите внимание! Парламент Ирана уже одобрил перекрытие Ормузского пролива, сообщил Al Arabiya 22 июня. Однако это не означает, что это решение будет реализовано. Дело в том, что решение о перекрытии должен принять высший орган безопасности Ирана. Только тогда оно будет выполнено.



Как отмечает The Economist, закрытие Ормузского пролива сильно повлияет на уровень экспорта, ведь сейчас этим путем осуществляются: 20% – жидкого природного газа и 30% мирового морского экспорта сырой нефти. Поэтому цены на нефть могут существенно возрасти.

Как перекрытие Ормузского пролива скажется на Китае и США

Если Ормузский пролив будет перекрыт, действовать придется США и Китаю. Ведь эти страны зависимы от импорта нефти этим путем. Соответственно, вероятно, что США и Китай отправят свои военно-морские силы для разблокирования этого пролива.

Как отмечает Bloomberg, реальные объемы нефти, которые получает КНР от Ирана подсчитать невозможно. Дело в том, что из-за санкций США эти поставки частично осуществляются тайно – под "маскировкой" поступлений из других стран, в частности, Малайзии.

По данным The Guardian, Ормузский пролив имеет сверхважное значение и для США. Ведь экономика этой страны сильно зависит именно от нефтяных потоков.

Иранская нефть – ключевой источник поставок в Китай. Поток составляет 14% от общего импорта Китая за прошлый год / скриншот инфографики Bloomberg согласно данным Kpler

Важно! По состоянию на сейчас, для защиты судоходства, в этом регионе там дислоцируется пятый флот США, который базируется в Бахрейне.

Сценарий полного перекрытия Ормузского пролива

Если произойдет полное перекрытие Ормузского пролива, то, вероятно, Саудовская Аравия сможет "сместить" часть своего экспорта на трубопровод "Восток-Запад". По состоянию на сейчас, его мощность составляет ориентировочно – 5 миллионов баррелей в день. То есть, почти 50% от общей добычи Королевства.

В то же время большинство экспорта Ирака и весь экспорт таких стран как Оман, Катар и Кувейт не имеют другого пути. Соответственно, цены на Brent могут взлететь. Вероятно, они превысят 100 долларов за баррель.



Движение судов через Ормузский пролив сейчас. Аналитики Bloomberg отмечают, что Иран и его "марионетки" могут препятствовать судоходству в двух важных узких местах, которые могут повлиять на потоки нефти в Азию – Баб-эль-Мандеб между Красным морем и Аденским заливом и Ормузским проливом, и между Персидским и Оманским заливами / Скриншот с Bloomberg

Важно! Только из-за вероятности, что Иран может перекрыть Ормузский пролив, фьючерсы на нефть, по данным CNN, выросли на 10%. Также заметим, что если Иран начнет бомбардировку этих нефтедобывающих объектов, нефть подорожает до 120 долларов за баррель.

Изменятся ли цены на нефть в ближайшее время

В комментарии 24 Каналу кандидат политических наук Тантели Ратувухери заметил, что нефть не будет дорожать. Дело в том, что Ирану просто невыгодно перекрывать Ормузский пролив.

Тантели Ратувухери Эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Даже в худшем случае не предусмотрено никаких драматических действий Ирана в Ормузском проливе, и эта позиция обоснована нежеланием Ирана нанести удар по своим партнерам по Персидскому заливу и ОПЕК или спровоцировать масштабное вмешательство западной коалиции во главе с США для защиты международного коммерческого водного пути.

Несмотря на то, что парламент Ирана одобрил перекрытие пролива, руководство страны демонстрирует готовность решать эту проблему другим образом. В частности, для этого иранское правительство призвало мировое сообщество повлиять на ситуацию и не допустить эскалацию.

Ратувухери говорит, что начальная волатильность мировых цен на нефть это была спекулятивная реакция на войну. Впоследствии ситуация изменилась.

На самом деле эта "паникерская" реакция быстро развеялась, когда стало понятно, что Израиль и Иран действительно ведут рассчитанную и стратегическую игру, вместо обычного ближневосточного эмоционального и импульсивного толчка,

– говорит кандидат политических наук.

Эксперт Иван Ус в комментарии 24 Каналу заметил, что на стоимость нефти влияли заявления Ирана о возможности ударов по Саудовской Аравии и ОАЭ. То есть, по крупным нефтяным государствам.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Эти опасения повлияли на рост цены в момент, когда Израиль атаковал Иран утром. Однако когда ответа со стороны Ирана не было, то рост стоимости остановился и начал "откатываться",

Ус добавляет, что конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал рост нефти в цене до 78 долларов за баррель. Впоследствии, эта стоимость начала снижаться.

Тем более после этого цена просела снова и была уже на уровне 72,5 доллара. Впоследствии она стабилизировалась до отметки 74 доллара. То есть мы видим, что безумного роста не было, только первая эмоциональная реакция на событие,

– говорит Ус.

Напомним! После израильских ударов нефть подешевела до 75 долларов за баррель. То есть, цена стала такой, какой была еще 1 апреля.