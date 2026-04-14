Подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, несмотря на угрозы США

Китайский танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду, организованную американскими силами. Ранее это судно попало под санкции США.

Какой танкер преодолел Ормузский пролив, несмотря на санкции США?

Танкер Rich Starry является первым судном, прошедшим Ормуз во время блокады, сообщает Reuters.

Читайте также Нефтяные танкеры избегают Ормузского пролива: на этот раз блокаду организует не Иран

Важно! Указанный танкер принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. Санкции против этого судна применили из-за сотрудничества с Ираном. Ограничения ввели еще в 2023 году. Интересно, что сейчас танкер ходит под флагом Малави.

Как известно, Rich Starry это средний танкер. Он перевозит на борту примерно 250 000 баррелей метанола. Загрузка этого судна состоялась в порту ОАЭ – Хамрия.

Еще один танкер Murlikishan, находящийся под санкциями США, также во вторник зашел в пролив, свидетельствуют данные LSEG. Ожидается, что пустой танкер удобного размера загрузится мазутом в Ираке 16 апреля, свидетельствуют данные Kpler,

– указывает издание.

Заметим, выход Rich Starry это вторая попытка китайского перевозчика пройти Ормуз после введения блокады. Сейчас трейдеры активно наблюдают за ситуацией в проливе. В частности, тем, какие действия американские силы будут применять против нарушителей, сообщает Bloomberg.

Интересно то, как именно танкер проходил Ормуз. Его местонахождение было нестабильным. Вероятно, такая ситуация является следствием электронных помех.

Другой танкер Элпис находился в проливе и направлялся в Оманский залив как раз тогда, когда началась блокада. Похоже, что он остановился в узком водном пути у побережья Ирана. Элпис пришвартовался в иранском порту в заливе, прежде чем попытаться пройти через Ормуз, а это означает, что он мог бы стать потенциальной целью для патрулирующего судна ВМС США,

– говорится в сообщении.

Какова сейчас ситуация в Персидском заливе?

Судовладельцы из Ближнего Востока и Азии сообщают, что сейчас ситуация в регионе осложнена. Ведь теперь нужно получить разрешения не только от Ирана, но и – США. К тому же остается неизвестным до конца механизм нынешней блокады.

Трамп ранее анонсировал, что блокада коснется только судов, выходящих или заходящих в иранские порты. Тегеран сообщил о силовом ответе, если это таки произойдет.

Важно! США обещали не ограничивать суда, следующих не "из" и "в" иранские порты.