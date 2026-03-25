Суда могут пересекать Ормузский пролив: Иран выдвинул условие

Иран сказал, что суда могут пересекать Ормузский пролив. Однако это возможно, только если они не поддерживают акты агрессии против иранского государства и соглашаются с правилами, которые утвердил Тегеран.

Какие именно суда будет пускать Иран?

К тому же суда могут воспользоваться безопасным проходом "в координации с компетентными иранскими органами", сообщает Bloomberg.

Хотя Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже заявил, что Иран должен держать пролив закрытым, в письме изложена более четкая и более нюансированная позиция. Это еще один пример того, как страна претендует на суверенитет над водным путем,

– указывает издание.

Стало известно, что Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, которые пытаются пройти через Ормузский пролив. Эти платежи достигают 2 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Заметим, что сейчас сырьевые рынки демонстрируют чрезвычайную волатильность. Дело в том, что трейдеры пытаются оценить, когда именно прекратится конфликт на Ближнем Востоке и Ормузский пролив полностью откроется.

Хотя во вторник цены на нефть выросли из-за возобновления опасений относительно эскалации конфликта, фьючерсы могут упасть при любом признаке того, что суда смогут свободно передвигаться водным путем,

– говорится в сообщении.

Что важно знать об Ормузском проливе сейчас?