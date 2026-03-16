Трамп готовится захватить ключевой нефтяной терминал Ирана – Axios

Ормузский пролив остается почти заблокированным. А это важнейший путь, по которому проходит пятая часть нефти. США собирают коалицию, чтобы решить этот вопрос.

Что известно о новой стратегии Трампа?

Сейчас Трамп прилагает усилия, чтобы сформировать международную коалицию. Благодаря этому Ормузский пролив будет разблокирован силовым методом, сообщает Axios.

Как известно, Трамп сейчас рассматривает возможность захвата острова Харк. Если это произойдет, Иран почувствует чрезвычайно сильный экономический удар.

Обратите внимание! Дело в том, что именно на острове Харк находится ключевой иранский нефтяной терминал. Чтобы провести эту операцию, военные США должны находиться там "на земле".

Лидер США надеется на скорое восстановление судоходства через Ормузский пролив. К тому же Трамп стремится объявить информацию о создании коалиции на этой неделе.

Заметим, что Харк оставался нетронутым в течение всего времени конфликта. То есть, он не подвергался бомбардировкам, сообщает The Guardian.

Эксперты говорят, что бомбардировка или захват объекта американскими войсками, вероятно, приведет к устойчивому росту цен на нефть, поскольку это будет означать полное прекращение ежедневного экспорта сырой нефти из Ирана,

– указывает издание.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?