Що відомо про нову стратегію Трампа?

Наразі Трамп докладає зусиль, аби сформувати міжнародну коаліцію. Завдяки цьому Ормузька протока буде розблокована силовим методом, повідомляє Axios.

Як відомо, Трамп наразі розглядає можливість захоплення острова Харк. Якщо це станеться, Іран відчує надзвичайно сильний економічний удар.

Зверніть увагу! Річ у тім, що саме на острові Харк знаходиться ключовий іранський нафтовий термінал. Аби провести цю операцію, військові США мають перебувати там "на землі".

Лідер США сподівається на скоре відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. До того ж Трамп прагне оголосити інформацію про створення коаліції на цьому тижні.

Зауважимо, що Харк залишався недоторканим протягом всього часу конфлікту. Тобто, він не піддавався бомбардуванням, повідомляє The Guardian.

Експерти кажуть, що бомбардування або захоплення об'єкта американськими військами, ймовірно, призведе до стійкого зростання цін на нафту, оскільки це означатиме повне припинення щоденного експорту сирої нафти з Ірану,

– вказує видання.

Яка ситуація на Близькому Сході?