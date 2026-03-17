Трамп разочарован в партнерах: страны массово отказываются поддержать США
- Несколько союзников США, включая Италию, Испанию и Германию, отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив на призыв Трампа.
- Американское правительство обвинило Иран в создании "террористической премии" на нефть, что повысило ее цену на 5-15 долларов за баррель.
Несколько союзников США уже отклонили призыв Трампа, относительно направления военных кораблей в сторону Ормузского пролива. Напомним, американский президент предлагал таким образом сопровождать танкеры.
Как партнеры ответили Трампу?
Партнеров, которые начали отказываться от такой идеи, Трамп назвал неблагодарными, сообщает Reuters.
О своем нежелании сейчас отправлять корабли уже сообщило несколько стран. В частности, Италия, Испания и Германия.
Нам не хватает мандата от Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или НАТО, которого требует Основной закон.
Мерц также добавил, что США и Израиль не консультировались с Германией, прежде чем атаковать Иран. Свое слово сказал и Трамп. Американский президент утверждает, что часть партнеров все же поддержала его инициативу.
Некоторые с большим энтузиазмом относятся к этому, а некоторые нет. Некоторые – это страны, которым мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних источников, а они не были такими энтузиастами. И уровень энтузиазма для меня важен
Заметим, что, буквально, вчера американское правительство обвинило Иран в завышении цен на нефть. Глава торгового управления Белого дома Питер Наварро указал, что иранские действия приводили к созданию "террористической премии". Именно поэтому десятилетиями цена нефти была выше.
Обратите внимание! Как говорит Наварро, напряженность вокруг Ирана "добавляла" к цене нефти премию в размере от 5 до 15 долларов за баррель. Благодаря такой "надбавке" учитывались риски атак и сбоев при транспортировке через Ормузский пролив, сообщает Reuters.
Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти 3 недели. Пока признаков остановки этой войны нет. Ормузский пролив остается почти полностью закрытым. Из-за этого стремительно растут цены на энергоносители. Сейчас конфликт уже принес значительные убытки, в том числе союзникам США.
Именно через Ормузский пролив проходит почти пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа. Сейчас Иран "контролирует" этот путь через беспилотники. Также появилась информация о возможном заминировании Ормузского пролива иранскими силами.