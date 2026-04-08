Иран выставил плату за нефть, проходящую через Ормузский пролив
- Иран требует 1 доллар за баррель нефти, что проходит через Ормузский пролив.
- Плату будут использовать для восстановления пути, пострадавшего во время боевых действий.
Ночью было объявлено о перемирии на 2 недели на Ближнем Востоке. В результате этих договоренностей, согласовали открытие Ормузского пролива для безопасного прохождения судов.
Какую плату Иран установил за прохождение через Ормуз?
Сейчас Иран требует 1 доллар за баррель нефти, "проходящей" через Ормузский пролив, сообщает Financial Times.
О намерении взимать сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив сообщали Иран и Оман. Как указал один из региональных чиновников, средства страны используют отдельно. Иран планирует задействовать деньги для восстановления указанного пути, пострадавшего во время ведения боевых действий. А вот на что этот ресурс использует Оман, пока неизвестно, сообщает Associated Press.
Нужно понимать, что Ормузский пролив находится в территориальных водах обеих стран. То есть, Омана и Ирана. Ранее этот путь считался международным и за его прохождение никто не платил.
Что известно о перемирии на Ближнем Востоке?
США и Иран заключили мир на 2 недели. В это время Ормуз должен был бы быть открыт. К тому же была договоренность о прекращении огня. Трамп охарактеризовал эту ситуацию как "хрупкое перемирие".
Иран уточнил, что эта пауза не является прекращением войны. Трамп, свою очередь, сообщил о готовности ввести тарифы против тех стран, которые предоставят иранцам оружие.
На практике перемирие продлилось недолго. Стало известно об атаке израильских сил на Ливан. К тому же Израиль и США атаковали иранский НПЗ на острове Лаван в Персидском заливе. Иран ответил ударами по странам Ближнего Востока, в частности, ОАЭ. Вместе с этим Трамп отмечает продолжение переговоров между иранскими и американским сторонами.