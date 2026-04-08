Иран выставил плату за нефть, проходящую через Ормузский пролив

Ночью было объявлено о перемирии на 2 недели на Ближнем Востоке. В результате этих договоренностей, согласовали открытие Ормузского пролива для безопасного прохождения судов.

Какую плату Иран установил за прохождение через Ормуз?

Сейчас Иран требует 1 доллар за баррель нефти, "проходящей" через Ормузский пролив, сообщает Financial Times.

О намерении взимать сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив сообщали Иран и Оман. Как указал один из региональных чиновников, средства страны используют отдельно. Иран планирует задействовать деньги для восстановления указанного пути, пострадавшего во время ведения боевых действий. А вот на что этот ресурс использует Оман, пока неизвестно, сообщает Associated Press.

Нужно понимать, что Ормузский пролив находится в территориальных водах обеих стран. То есть, Омана и Ирана. Ранее этот путь считался международным и за его прохождение никто не платил.

