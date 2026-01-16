Как украинцы могут платить за газ в 2026 году?
Гражданам предложили пользоваться платежками в электронном формате, передает 24 Канал со ссылкой на Киевский филиал "Газсети" в Facebook.
Ежемесячно заглядываете в почтовый ящик, ожидая платежку за распределение газа?
– отметили в столичном филиале.
Украинцам рассказали, что на самом деле ждать совсем не обязательно. Дело в том, что электронную квитанцию можно загрузить в личном кабинете именно тогда, когда вам удобно. Это делается быстро, без каких-либо очередей, а также бумаги.
Полностью "перейти" на онлайн-платежки можно следующим образом:
- зайти в личный кабинет;
- выбрать строку "Настройки профиля";
- в разделе "Информирование" поставить галочку напротив опции "Отказаться от бумажного счета";
- дать согласие на отказ от бумажных счетов за предоставленные услуги.
Обратите внимание! Онлайн-квитанции поступают раньше – около 10-го числа, а бумажные следует ждать после 20 числа каждого месяца.
Напомним, что иногда украинцы могут потерять средства, если укажут неправильные данные при оплате за газ. Об этом сообщили в Нафтогазе.
Не вписали лицевой счет, не указали в назначении платежа свои данные или перечислили деньги на чужой расчетный счет?
– написали на странице компании в Facebook.
Ситуацию можно исправить так:
- написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты;
- добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода;
- сделать четкое фото квитанции из банка (не чека из терминала) с ошибочной оплатой и передать их на электронную почту или обычную.
Обратите внимание! Если деньги нужно вернуть на карту, то следует прислать справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.
Что еще следует знать об украинцах о газе в 2026 году?
- С декабря 2025 года украинцы могут передавать показания газовых счетчиков через мобильное приложение "Куб". Показания нужно передавать с 1 по 5 число ежемесячно.
- В то же время тариф на газ для бытовых потребителей в Украине до конца этого отопительного сезона останется действующим. Но эксперты считают, что цены на газ не будет меняться и в дальнейшем.