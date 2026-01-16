Як українці можуть платити за газ у 2026 році?
Громадянам запропонували користуватися платіжками в електронному форматі, передає 24 Канал з посиланням на Київську філію "Газмережі" у Facebook.
Щомісяця заглядаєте в поштову скриньку, очікуючи платіжку за розподіл газу?
– зазначили у столичній філії.
Українцям розповіли, що насправді чекати зовсім не обов'язково. Річ у тім, що електронну квитанцію можна завантажити в особистому кабінеті саме тоді, коли вам зручно. Це робиться швидко, без будь-яких черг, а також паперу.
Повністю "перейти" на онлайн-платіжки можна таким так:
- зайти в особистий кабінет;
- вибрати рядок "Налаштування профілю";
- у розділі "Інформування" поставити галочку навпроти опції "Відмовитися від паперового рахунку";
- надати згоду на відмову від паперових рахунків за надані послуги.
Зверніть увагу! Онлайн-квитанції надходять раніше – близько 10-го числа, а на паперові слід чекати після 20 числа кожного місяця.
Нагадаємо, що іноді українці можуть втратити кошти, якщо вкажуть неправильні дані при оплаті за газ. Про це повідомили у Нафтогазі.
Не вписали особовий рахунок, не вказали у призначенні платежу свої дані або перерахували гроші на чужий розрахунковий рахунок?
– написали на сторінці компанії у Facebook.
Ситуацію можна виправити так:
- написати заяву в довільній формі на повернення переплати;
- додати до пакету документів копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- зробити чітке фото квитанції з банку (не чеку з терміналу) з помилковою оплатою та передати їх на електронну пошту або звичайну.
Зауважте! Якщо гроші потрібно повернути на картку, то слід надіслати довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.
Що ще слід знати про українцям про газ у 2026 році?
- З грудня 2025 року українці можуть передавати показання газових лічильників через мобільний застосунок "Куб". Показання потрібно передавати з 1 по 5 число щомісяця.
- Водночас тариф на газ для побутових споживачів в Україні до кінця цього опалювального сезону залишиться чинним. Але експерти вважають, що ціни на газ не буде змінюватися й надалі.