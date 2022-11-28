Налоги и счета за коммунальные услуги можно будет платить по-новому

28 ноября 2022 , 18:02
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Ярослав Железняк

Украинские парламентарии из комитета Верховной Рады по налоговой и финансовой политике в понедельник, 28 ноября, поддержали законопроект о налогообложении платежных систем. Народный избранник Ярослав Железняк поделился деталями.

По словам народного депутата, вышеупомянутый законопроект предлагает ряд положительных нововведений для безналичных расчетов в Украине.

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Украинцы смогут использовать электронные деньги для новых целей

Ярослав Железняк выделил несколько новаций. Среди них:

  • Легализация электронных денег;
  • Уравнение счетов электронных кошельков к счетам в классических банках;
  • Налоги можно будет платить с помощью цифровых денег;
  • Инновации также касаются оплаты коммунальных услуг. Теперь для оплаты счетов можно будет использовать электронные деньги.

Что такое электронные деньги

Это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций. В Украине эмитентом электронных денег могут являться банки, НБУ, иностранные финансовые учреждения.

Народный избранник подчеркнул, что на время войны обращение электронных денег в Украине было ограничено. Он также добавил, что этот сектор будут развиваться после войны.

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Автор: Віта Свірневська