Опять самый богатый: Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Миллиардер Маск пополнил свое состояние после роста акций его компании Tesla. Это позволило ему подняться на первое место в рейтинге богачей.

Состояние Маска 16 августа

В четверг, 12 августа, Маск обогатился на 3,52 миллиарда долларов. По состоянию на 16 августа он продолжает лидировать в рейтинге Blloomberg с состоянием 195 миллиардов долларов.

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А вот в альтернативном рейтинге от Forbes Маск уступает сразу двум соперниками – Джеффу Безосу и Бернару Арно. Forbes оценивает состояние Маска в 186,8 миллиарда долларов.

Что принесло богатство Маску

Состояние миллиардеров фактически привязаны к акциям их компаний. Поэтому часто изменение в рейтинге богачей является прямым следствием падения или роста тех или иных акций.

Компания Tesla, основателем которой является Маск, демонстрирует хорошие результаты для своих инвесторов. За последний месяц они выросли на 11,25%, по данным Libertex.



Акции Tesla в течение последнего месяца / График Libertex

Tesla заявила об амбициозных планах компании ежегодно увеличивать количество поставок на 50%.

В то же время акции компании Amazon Джефф Безос, который есть на втором месте в рейтинге Bloomberg и Forbes, за последний месяц приносили убытки. Они упали на 7,8%.



Акции Amazon за последний месяц / График Libertex

Состояние Илона Маска: коротко